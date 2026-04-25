Tunisie: Un instant inoubliable

Plus qu'un rendez-vous annuel renouvelé pour les amoureux du livre et une opportunité à ne jamais rater pour découvrir les innovations du monde de l'édition en Tunisie et dans le monde, la 40e édition de la Foire internationale du livre de Tunis, dont l'inauguration officielle a eu lieu jeudi 23 avril, sous la présidence du Président Kaïs Saïed, au Parc des expositions du Kram, a constitué un instant historique d'une intensité particulière.

C'est aussi une nouvelle rencontre entre le Chef de l'Etat, le professeur amoureux du livre et protecteur des intellectuels patriotes et le peuple qui a appris à attendre avec impatience l'organisation de la Foire. Un moment que les éducateurs, les parents, les étudiants, les jeunes et aussi les séniors exploitent pour s'imprégner de ce que le monde est en train de produire en matière d'humanités, de sciences et, pour l'année 2026, d'intelligence artificielle.

Le Président de la République a vu juste en qualifiant d'historique la présente édition. Parce qu'elle intervient dans des conditions particulières au cours desquelles la planète risque de tomber dans l'abîme à cause des dérapages de certains dirigeants qui ont décidé de piétiner le droit des peuples et de déterminer leur devenir.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au moment où de nombreux intellectuels, analyses et politiques ont perdu la boussole et ne savent plus sur quel pied danser ou quelle valeur préserver, la Tunisie du 25 Juillet a choisi de rendre un hommage mérité à la création, à l'intelligence et aux apôtres de la tolérance, de l'entente et du dialogue entre les civilisations, les religions et les cultures.

C'est bien grâce à la volonté du Président Kaïs Saïed que l'on voit les Tunisiens, plus particulièrement les générations montantes, se nourrir de la culture de la solidarité, de l'entente et du partage en rencontrant les oeuvres et les hommes qui ont sorti le monde de l'ignorance et de l'obscurantisme.

Il est une évidence : la 40e session de la Foire internationale du livre de Tunis mise sur la devise «Quand le livre devient une patrie» restera gravée, à jamais, dans la mémoire de ceux qui afflueront par milliers au Palais des expositions du Kram, afin de se ressourcer et de charger leurs accus en prévision de la prochaine édition.