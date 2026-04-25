Tunisie: Match à Radès - Le plan de circulation et les restrictions pour ce dimanche

À l'occasion de la rencontre sportive qui se déroulera demain, dimanche, au stade Hamadi Aghrebi de Radès, le ministère de l'Intérieur a annoncé la mise en place d'un dispositif de circulation spécifique. Ces mesures visent à fluidifier le trafic et à garantir la sécurité des supporters ainsi que des usagers de la route.

Détails des mesures de circulation

Le communiqué précise les restrictions et les orientations suivantes. Le stationnement et la circulation de tous types de véhicules sont interdits sur la route nationale n°1, au niveau du tronçon allant de l'échangeur de Sidi Rezig jusqu'à l'entrée de la ville de Ezzahra, de 13h00 à 19h00.

L'accès au complexe sportif de Radès sera réservé exclusivement aux détenteurs de billets et de cartes d'accès, conformément aux zones de parking attribuées. Le ministère insiste également sur le respect des numéros de portes indiqués sur les billets pour éviter tout encombrement aux entrées du stade.

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Recommandations aux automobilistes

Pour éviter les embouteillages, les autorités recommandent aux conducteurs n'étant pas concernés par l'événement d'emprunter des itinéraires alternatifs. Il est conseillé d'utiliser la route express Sud ou la route de la banlieue Sud reliant la Goulette à Radès.

Il est strictement interdit de transporter des objets prohibés comme les fumigènes ou les objets tranchants. Tout contrevenant s'expose à des poursuites judiciaires.

Le ministère appelle tous les usagers de la route à respecter scrupuleusement la signalisation mise en place et les consignes des agents de police sur le terrain pour assurer le bon déroulement de cet événement.