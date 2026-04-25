Les unités de la Garde nationale ont porté un coup d'arrêt à une organisation criminelle d'envergure opérant dans la banlieue de Tunis. Parmi les suspects interpellés figure le frère d'un célèbre footballeur international.

Dans le cadre de la lutte intensive contre le trafic de stupéfiants, les agents de la brigade de recherches et d'investigations de la Garde nationale du Bardo ont réussi, ces dernières heures, à démanteler un réseau criminel particulièrement actif dans la zone de Ras Tabia. Cette opération d'envergure fait suite à des investigations techniques et de terrain approfondies ayant permis de localiser les principaux suspects.

L'intervention, menée avec une précision chirurgicale, a permis de surprendre et d'appréhender l'ensemble des membres de cette cellule. L'affaire suscite déjà une vive attention médiatique puisque les autorités ont confirmé la présence, parmi les individus arrêtés, du frère d'un joueur international de renom.

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Le bilan de la perquisition est significatif. Les forces de l'ordre ont mis la main sur une quantité massive de résine de cannabis, dépassant les 95 plaquettes, prête à être écoulée dans le quartier de Ras Tabia ainsi que dans les zones limitrophes. En plus du cannabis, une quantité non négligeable de cocaïne a également été saisie lors de cette même opération.

Informé des détails de l'affaire, le ministère public a ordonné le placement en garde à vue de tous les protagonistes. Un procès-verbal a été dressé pour acter les saisies et les aveux, marquant le début d'une procédure judiciaire qui devrait conduire l'ensemble du réseau devant les tribunaux dans les plus brefs délais.