Tunisie: Kélibia accueille One Run Tunisia 2026 - Le pays au rythme d'un semi-marathon mondial

La ville de Kélibia s'apprête à accueillir, le samedi 23 mai 2026, une nouvelle édition de One Run Tunisia, un événement sportif international d'envergure qui réunira des milliers de coureurs à travers le monde, courant simultanément dans plusieurs pays.

Prévue à partir de 8h, cette manifestation s'inscrit dans le cadre de la 10e édition mondiale de la série One Run, considérée comme l'une des plus grandes courses synchronisées au monde. Plus de 36 pays devraient participer à cet événement, dont l'Arabie saoudite, le Qatar, le Maroc, l'Égypte, la Chine, le Brésil ou encore l'Afrique du Sud, confirmant la dimension globale de la compétition.

Organisé par la Fédération Tunisienne d'Athlétisme en partenariat avec Sportsense et Hero League, l'événement ambitionne de rééditer le succès de la première édition tenue à Hammamet en 2025.

Un événement ouvert à tous les profils

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Afin de garantir une large participation, plusieurs formats de course sont proposés, adaptés à tous les niveaux et à toutes les tranches d'âge. Le programme comprend un semi-marathon de 21,1 km, accessible à partir de 18 ans, ainsi que des courses de 10 km et 5 km ouvertes dès 16 ans. Une course d'un kilomètre est également prévue pour les enfants âgés de 6 à 12 ans, accompagnés d'un parent.

Les frais d'inscription varient entre 10 et 40 dinars selon la distance choisie. Les participants bénéficieront d'un kit comprenant notamment un t-shirt, un sac souvenir et une médaille à l'arrivée. Des récompenses sont prévues pour les trois premiers hommes et femmes au classement général, ainsi que pour les catégories Masters dans l'épreuve du semi-marathon.

Dans un souci d'organisation, le nombre de participants est limité pour chaque distance. Le paiement en ligne permet de garantir l'inscription, tandis que les paiements en espèces sont soumis à la règle du « premier arrivé, premier servi », dans la limite des places disponibles.

Un levier pour le tourisme sportif

Au-delà de la dimension sportive, l'événement représente une opportunité stratégique pour promouvoir l'image de Kélibia comme destination touristique et sportive. Avec son cadre naturel et son littoral, la ville offre un décor attractif susceptible de renforcer son positionnement sur la carte des grands événements internationaux.

Créée en 2017, la série One Run a connu une croissance rapide, jusqu'à intégrer à deux reprises le Guinness World Records. D'abord organisée en Russie, elle s'est progressivement internationalisée à partir de 2023, avant de s'étendre à une quinzaine de pays en 2024. Elle poursuit aujourd'hui son expansion, confirmant son statut d'événement majeur dans le calendrier mondial du running.

Avec One Run Tunisia 2026, la Tunisie ambitionne ainsi de consolider sa place dans le circuit international des compétitions sportives, tout en capitalisant sur le potentiel du tourisme sportif comme levier de développement économique.