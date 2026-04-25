Tunisie: Festival des Sports universitaires - Première édition, premier marathon

Sous l'égide du commissariat régional à la jeunesse et au sport, l'UAS, université arabes des sciences, a initié, en première édition, l'organisation, demain, dimanche, d'un festival des sports universitaires qui serait un rendez-vous annuel dédié à la communauté estudiantine.

Le rassemblement des étudiants aura lieu, à 07h00 du matin, devant le siège de l'université, avant de courir, 30 minutes après, un semi-marathon, sur 6,4 Km, en direction du Lac 0, passant par Montplaisir, pour revenir, enfin, au point du départ.

Et ce n'est pas tout. Du 10h à 11h30, il y aura, également, des tournois en Boules de Pétanque et Tennis de table, pour finir par monter sur le podium vers midi pile (12h00). Puis, la cérémonie de remise des trophées et des prix d'honneur aux organisateurs et invités. A titre incitatif, des attestations seront aussi décernées à tous les étudiants participants au festival. Moment fort de l'évènement, le couronnement des vainqueurs et la distribution des récompenses pour les premiers de chaque discipline. Et bonne chance à tous !