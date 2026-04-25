Tunisie: Genève - Pluie de médailles pour l'huile d'olive tunisienne... l'heure de la valorisation commerciale

La Tunisie confirme son positionnement parmi les leaders mondiaux de l'huile d'olive vierge extra. Lors de la compétition européenne internationale de l'huile d'olive (EIOOC), organisée à Genève du 14 au 16 avril 2026, 70 marques tunisiennes ont été primées, remportant 49 médailles d'or et 7 médailles d'argent dans la catégorie qualité, ainsi que 12 distinctions dans la catégorie "santé".

Ce palmarès intervient dans un contexte marqué par une dynamique soutenue des exportations. À fin mars 2026, les exportations d'huile d'olive conditionnée ont enregistré une hausse de 69 % en valeur par rapport à la même période de l'année précédente, pour atteindre 340 millions de dinars, selon les données du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie. Les volumes exportés ont, quant à eux, dépassé les 20 000 tonnes au premier trimestre, en progression de 95 % sur un an.

Les principaux marchés importateurs de l'huile d'olive tunisienne sont dominés par la Jordanie, qui concentre 33 % des exportations, suivie du Canada (26 %), des États-Unis (23 %), du Royaume-Uni (4 %), de l'Arabie saoudite (4 %) et du Brésil (3 %).

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Commentant ces performances, l'universitaire et consultant auprès de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), Bilal Bellaj, a appelé à capitaliser sur cette reconnaissance internationale afin de renforcer la commercialisation de l'huile d'olive tunisienne et d'améliorer la rentabilité du secteur. Intervenant vendredi 24 avril 2026 Express Fm, il a souligné que l'ensemble des régions tunisiennes dispose d'un potentiel avéré pour produire une huile d'olive de haute qualité, compétitive à l'échelle mondiale.

Dans cette perspective, il a insisté sur la nécessité de mettre en place une stratégie nationale dédiée au développement de l'huile d'olive conditionnée, en facilitant les opérations d'exportation et en consolidant la présence des entreprises privées sur les marchés internationaux.

L'expert a en outre mis en avant l'importance de lever les contraintes structurelles qui freinent le secteur, afin de soutenir durablement la croissance des exportations et de garantir un accès pérenne aux marchés étrangers.

Fort de cette reconnaissance internationale et de la progression notable de ses exportations, le secteur oléicole tunisien semble désormais appelé à franchir un nouveau cap, à condition de transformer ces performances en avantage compétitif durable sur les marchés mondiaux.