Tunisie: Arabie saoudite - Une entreprise saoudienne en prospection dans les industries pharmaceutiques

La Tunisie poursuit ses efforts pour renforcer ses partenariats économiques avec le Royaume d'Arabie saoudite, en particulier dans des secteurs à forte valeur ajoutée. Une entreprise saoudienne, "Taghrid International Limited", explore actuellement les opportunités de coopération avec des industriels et exportateurs tunisiens dans les domaines des industries pharmaceutiques et des dispositifs médicaux.

Dans ce cadre, le président-directeur général du Centre de promotion des exportations (CEPEX), Mourad Ben Hassine, a reçu, jeudi 23 avril 2026 au siège de la Maison de l'Exportateur, le PDG de la société saoudienne, Mazen Abderrahmane Al-Bachar, en visite de travail en Tunisie du 22 au 25 avril.

Cette mission s'inscrit dans le prolongement des recommandations issues du Forum tuniso-saoudien de l'investissement et du partenariat, tenu à Riyad en décembre 2025. Cet événement avait été organisé conjointement par l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA) et la Fédération des chambres saoudiennes, avec l'appui de plusieurs structures nationales, dont le CEPEX, l'Instance tunisienne de l'investissement et l'Agence de promotion de l'investissement extérieur.

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L'objectif de cette visite est de renforcer la coordination avec les entreprises tunisiennes actives dans le secteur de la santé et d'examiner les perspectives de développement des exportations vers le marché saoudien. Elle vise également à consolider les bases d'un partenariat durable entre les opérateurs économiques des deux pays.

Le programme de la visite a comporté une série de rencontres institutionnelles, notamment avec des représentants du ministère du Commerce et du Développement des exportations. Une réunion s'est également tenue au siège de l'UTICA, en présence de plusieurs parties prenantes du secteur, dont le ministère de la Santé, l'Agence nationale du médicament et des produits de santé, la Fédération nationale de la santé et la Chambre nationale de l'industrie pharmaceutique. Des représentants de laboratoires de médicaments vétérinaires ont également pris part aux discussions.

En parallèle, des visites de terrain ont été organisées, vendredi 24 avril 2026, au profit de la délégation saoudienne. Celles-ci ont permis de découvrir les capacités de production de plusieurs entreprises tunisiennes, d'évaluer leur conformité aux normes internationales et de mieux comprendre les procédures réglementaires encadrant l'exportation de médicaments vers l'Arabie saoudite.

Selon les données disponibles, les échanges commerciaux entre la Tunisie et le Royaume d'Arabie saoudite ont atteint environ 1 143,6 millions de dinars en 2025, dont 276,2 millions de dinars d'exportations tunisiennes. Ces chiffres traduisent un potentiel de développement encore important, notamment dans les secteurs des industries agroalimentaires, mécaniques et manufacturières, ainsi que dans les services.

Dans ce contexte, le secteur pharmaceutique apparaît comme un levier stratégique pour renforcer la présence des produits tunisiens sur le marché saoudien, soutenu par une volonté commune de diversifier les échanges et d'intensifier les investissements croisés.