Tunisie: Hedia Mansour démissionne de la Fédération tunisienne de natation et dénonce pressions et blocages

La présidente de la Fédération tunisienne de natation, Hedia Mansour, a annoncé sa démission de ses fonctions, invoquant les nombreuses difficultés rencontrées depuis sa prise de responsabilité, ainsi que des pressions et menaces ayant, selon elle, entravé le travail du bureau fédéral.

Dans un communiqué adressé aux nageurs, aux présidents des clubs et aux acteurs de la discipline, Hedia Mansour a indiqué que son équipe avait pris les rênes de la Fédération à une période particulièrement délicate, marquée par plusieurs dossiers sensibles touchant la natation tunisienne et ses athlètes de haut niveau.

Elle a affirmé que le bureau fédéral avait relevé, à son arrivée, des irrégularités administratives et financières, évoquant une mauvaise gestion et la disparition de certains documents administratifs. Elle a également assuré avoir transmis plusieurs dossiers à la justice et engagé des procédures disciplinaires à l'encontre de personnes accusées d'avoir nui à la discipline.

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Selon la responsable démissionnaire, ces démarches auraient entraîné des campagnes de harcèlement, des menaces répétées et diverses entraves, rendant impossible la mise en oeuvre du programme pour lequel son équipe avait été élue.

« Nous ne pouvons pas construire alors que les corrupteurs circulent librement dans les couloirs du ministère », a-t-elle notamment déclaré dans son message.

Hedia Mansour a toutefois estimé que son équipe avait eu l'honneur de rétablir certains droits et de tenter de remettre de l'ordre au sein de la Fédération, tout en souhaitant un avenir meilleur à la natation tunisienne.