Tunisie: Hand - Aujourd'hui, derby CA-EST capital pour le titre de champion - Une véritable finale

Une paire espagnole va diriger cette affiche déterminante.

Le sport tunisien a vécu des passages extrêmement délicats, mais on n'a jamais atteint cette effervescence à l'occasion d'un derby entre les deux grands de la capitale, l'Espérance Sportive de Tunis et le Club Africain (cet après-midi à 15h00 à Radès). Médias aidant, réseaux sociaux en folie, ce derby se déroulera dans une ambiance électrique.

Le meilleur choix a été fait par la Fthb qui a fait appel à un duo espagnol composé d'Ignacio Garcia et d'Andreu Marin Lorente, pour arbitrer la rencontre entre le Club Africain et l'Espérance Sportive de Tunis, comptant pour la dernière journée du play-off. La paire espagnole est considérée comme l'une des meilleures au monde ces dernières années, ayant officié lors de nombreuses finales majeures, dont celle de la dernière Coupe du monde masculine entre le Danemark et la Croatie en 2025, la finale des Jeux olympiques féminins de Paris 2024, la finale du championnat d'Europe masculin 2024, la finale du Championnat d'Europe féminin 2012 et la finale de la Coupe d'Afrique des nations masculine 2020 entre la Tunisie et l'Égypte au Palais des sports de Radès, sans oublier ses nombreuses apparitions en demi-finale de la Ligue des champions de l'Uefa.

L'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) sera utilisée lors de cette rencontre importante.

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Parallèlement, la paire arbitrale tunisienne Rochdi Zoghlami et Makram Ben Dahou se rendra en Espagne pour arbitrer des matchs de la Ligue professionnelle espagnole du 4 au 11 mai 2026.

Ainsi donc, ce match, qui sera dominé par les nerfs, bénéficiera au moins d'un préjugé favorable, celui d'un arbitrage neutre et de qualité. D'ailleurs, dans ce genre de rencontre, le plus calme, le plus appliqué devra l'emporter.

Des matchs en championnat, nous en avons vu et, franchement, cela ne nous a pas beaucoup impressionnés. Pour plusieurs raisons. Le plus important dans ces rencontres au sommet se situe au niveau du rendement collectif. Il n'y a pas eu beaucoup de mouvements qui prouvent une préparation qui a tenu compte de ce facteur. De grandes chevauchées, des contres rapides oui, mais un jeu en mouvement étudié basé sur des enchaînements collectifs, des combinaisons, cela n'a pas été à l'honneur. Les équipes d'une façon générale sont subjuguées par le tir, le but. Cela débouche sur un handball quelque peu décousu.

Néanmoins, il ne faudrait pas anticiper et étant donné l'importance de cette rencontre entre les deux équipes, nous pourrions avoir une application qui donnerait au match un niveau acceptable.