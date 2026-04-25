Sénégal: Université Alioune Diop - 194 étudiants diplômés en Santé communautaire et Développement durable

Bambey — Au total, 194 étudiants issus de la 17e promotion en Santé communautaire et de la 7e promotion en Développement durable de l'Unité de formation et de recherche (UFR) en santé et développement durable de l'Université Alioune Diop de Bambey (UADB) ont reçu, samedi, leurs diplômes de licence, a constaté l'APS.

Le département Développement durable compte 57 diplômés et la Santé communautaire, 137.

Prenant la parole lors de la cérémonie, le recteur de l'UADB, le professeur Ibrahima Faye a indiqué que cet événement "est plus qu'une simple fin de cycle universitaire", soulignant qu'il incarne "une réussite collective, celle d'un projet académique porté avec ambition, engagement et persévérance par toute la communauté universitaire".

Selon lui, cette cérémonie traduit également "la vitalité et la pertinence du modèle de formation que développe l'UADB au service du développement territorial".

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Il a ajouté qu'elle constitue "une étape importante dans le processus de consolidation des filières stratégiques, notamment dans les domaines de la santé et du développement durable".

S'adressant aux diplômés en santé communautaire, le recteur les a invités à contribuer activement à la transformation du système de santé, en oeuvrant pour plus d'équité, de prévention et d'efficacité dans la prise en charge des populations.

Aux diplômés en Développement durable, il a lancé un appel à participer à la construction d'un modèle respectueux des équilibres environnementaux, sociaux et économiques. "Vous serez au coeur des réponses aux défis climatiques et territoriaux de notre époque", a-t-il souligné, les exhortant à faire preuve d'engagement, d'humanité et à cultiver l'excellence.

Marraine de la cérémonie, Dr Courage Kane a, pour sa part, rappelé que la santé communautaire et le développement durable sont deux domaines étroitement liés, d'où la nécessité d'adopter une approche holistique du développement local.

Elle a invité les récipiendaires à être "des acteurs de terrain et des médiateurs sociaux", en conciliant les dimensions sociale et écologique.