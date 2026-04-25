Sénégal: Kédougou - Un mort dans un éboulement à Karakhéna

25 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kédougou — Un orpailleur de nationalité étrangère a perdu la vie, samedi, à Kharakhéna, dans un éboulement survenu sur le périmètre d'exploitation d'Afrigold, a appris l'APS.

"Un orpailleur de nationalité étrangère est décédé sur le coup suite à l'éboulement d'un puit interdit à l'exploitation artisanale. Les sont orpailleurs sont pourtant informés de cette mesure mais ils s'entêtent", a déclaré l'infirmier-chef de poste de Karakhéna, Mady Dansokho.

Alertés, les éléments de la brigade de gendarmerie de Karakhéna se sont rendus sur les lieux pour procéder aux constats d'usage.

Le corps sans vie de la victime a été acheminé à la morgue du Centre de santé de Saraya.

Lire l'article original sur APS.

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