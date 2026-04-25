Sénégal: Fédération sénégalaise de handball - Seydou Diouf reconduit, de nouveaux textes adaptés

Dakar — La Fédération sénégalaise de handball (FSHB) a reconduit, samedi, Seydou Diouf, à la présidence de son comité directeur, à l'issue d'une assemblée générale élective marquée par l'adoption de nouveaux textes destinés à "renforcer la gouvernance de la discipline et à accorder une place centrale à la formation".

"C'est aujourd'hui qu'a changés" les textes que "nous avions depuis presque 30 ans", a déclaré le secrétaire général de la FSHB, Marodi Diagne à la fin de l'AG organisée à la Maison de la pesse Babacar Touré.

Selon lui, la réforme engagée "devait intervenir depuis la fin, en 2024, du précédent mandat (....) mais un contre-temps avait retardé le processus jusqu'à cette année".

"Il fallait faire l'Assemblée générale avec les nouveaux textes (...) pour se conformer à l'agenda de gouvernance sportive que promeut le ministère des Sports", a-t-il expliqué.

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Les nouveaux textes introduisent plusieurs changements majeurs dans le fonctionnement de la fédération. "Maintenant, la gouvernance revient aux club", a souligné M. Diagne, précisant que "le corps électoral est désormais constitué des clubs affiliés et non plus des présidents de ligue ou de personnes ressources".

"Si tu n'as pas de licence, tu ne peux pas être candidat aussi. Tout revient aux pratiquants du handball, aux clubs et aux dirigeants", a-t-il ajouté.

La réforme modifie également l'organisation des assemblées générales et le rôle des ligues régionales dans le processus électoral.

A l'issue du scrutin, le "squelette du bureau précédent" a été maintenu, avec quelques ajustements, selon le secrétaire général.

Le bureau a reconduit le président Seydou Diouf, le secrétaire général, le premier vice-président, le deuxième vice-président.

Le nouveau comité directeur passe de 33 membres à 35 membres, avec une représentation renforcée des régions, notamment celles du Sud du pays.

"On a fait entrer des gens des régions pour mieux étoffer le comité directeur et mieux faire passer l'information", a expliqué Marodi Diagne, citant l'intégration des présidents des ligues de Kolda et de Ziguinchor.

La fédération entend désormais accentuer ses efforts sur la formation des acteurs du handball sénégalais. "Le représentant du ministère nous exhorte à aller vers la formation. C'est la base de tout sport", a insisté le secrétaire général.

Il a évoqué la nécessité de former "les encadreurs, les entraîneurs, les dirigeants", estimant que les responsables sportifs doivent désormais disposer de compétences en management sportif.

La FSHB compte également développer le beach handball, une discipline en progression au Sénégal. "Nous avons une nouvelle forme de handball qui est le beach hand. On voit que nos enfants adorent ce sport", a dit M. Diagne.

Il a salué les performances des sélections nationales de jeunes dans cette discipline, rappelant que les équipes masculine et féminine des moins de 16 ans avaient remporté des médailles lors des Jeux africains de la jeunesse en Angola.

"Sans championnat, avec des formations épisodiques, ils arrivent à gagner des championnats", a-t-il relevé, soulignant que l'Angola a invité récemment les équipes sénégalaises à un tournoi après leurs résultats remarqués.

Voici la liste du bureau de la Fédération Sénégalaise de Hand Ball:

Président Seydou Diouf

1er vice-président : Cherif Ndiaye (Golf Hbc)

2e vice-président : Nafi Leila Ndiaye (Usc rail)

3e vice-président : Sambou Biagui (Asc le Jaraaf)

4e vice-président : Demba Balde (Asc Diisoo)

Secrétaire général : Marodi Diagne (Cooptation)

Adjoint : Mama galaly mane (Sedhiou Hbc)

Trésorier général : Madicke Diop Jeanne d'Arc)

Adjointe/intandante : Aicha Sy (cooptation)

1er membre : Bureau Elhadji Cheikh Sow (Duc)

2e membre : Bureau Adjaratou Abibatou Ndiaye (Us Goreenne)