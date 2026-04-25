Sénégal: Pikine - Du matériel et des équipements remis à des jeunes pour leur autonomisation

Pikine — Dix-sept (17) jeunes ont reçu, samedi, à Pikine (banlieue de Dakar) du matériel et des équipements dans le cadre du programme d'accompagnement des communautés pour la protection de l'enfant et du système de protection de l'enfant (PACOPE-SPE) de SOS village d'Enfants, a constaté l'APS.

"Nous avons voulu accompagner ces jeunes que nous avons formés, en matériels et équipements pour contribuer dans le processus de leur autonomisation. Ce que nous visons comme objectif final, c'est l'autonomie de ces jeunes", a déclaré François Diatta, manager de projet du village d'Enfants SOS de Dakar.

Il intervenait lors de la cérémonie de remise officielle d'équipements organisée au profit de 17 jeunes engagés dans des activités d'auto-emploi, en lien avec leurs domaines respectifs.

Le matériel et les équipements ont été remis à ces 17 jeunes, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord-cadre IV, SOS villages d'Enfants au Sénégal, à travers le programme d'accompagnement des communautés pour la protection de l'enfant et du système de protection de l'enfant (PACOPE-SPE) de Pikine. Il accompagne des jeunes issus de trois communes vers une autonomie durable.

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M. Diatta a précisé que le projet a appuyé ces jeunes en termes de formation, de renforcement de capacités pour avoir des aptitudes professionnelles pouvant les aider à s'adonner à l'entreprenariat et en retour, pouvoir eux-aussi accompagner d'autres jeunes.

"Aujourd'hui, avec ce projet, nous avons constaté qu'il y a une prise en charge pour l'autonomisation des jeunes bénéficiaires. Nous nous en réjouissons. Il nous faudra surtout assurer la pérennisation d'un tel projet", a indiqué Daouda Sarr Diallo, adjoint au maire de Pikine Est, chargé de la coopération et du suivi des programmes et de projets.

"C'est à notre municipalité de prendre le relais pérenniser les acquis de ce projet, mais surtout encourager d'autres projets similaires", a-t-il ajouté.

Plusieurs jeunes bénéficiaires ont salué la qualité de la formation et l'accompagnement du projet pour leur autonomie en entreprenariat.

Des délégués de quartiers, des élus territoriaux, des représentants d'associations de jeunes, de groupements de femmes et de nombreux bénéficiaires ont pris part à la cérémonie de remise du matériel et des équipements.

"Cette remise marque une étape clé de leur parcours, en facilitant le démarrage effectif de leurs activités génératrices de revenus et en renforçant la résilience de leurs familles", indique un communiqué de presse remis à l'APS.