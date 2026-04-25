Togo: Transpirer pour la bonne cause

25 Avril 2026
Togonews (Lomé)

La Journée nationale du sport, dont la 42e édition s'est tenue samedi sur l'ensemble du territoire, est bien plus qu'une simple invitation à l'exercice physique.

Elle incarne un rituel civique et populaire, pensé pour rassembler autorités et citoyens autour de valeurs communes : santé, effort, cohésion et fierté nationale.

Instituée pour encourager la pratique sportive et promouvoir un mode de vie sain, cette journée se veut inclusive par essence. De la capitale aux localités les plus reculées, de Lomé à Cinkassé, jeunes et moins jeunes, élus et administrés, militaires et civils partagent le même effort, et le même élan, dans les rues, les stades et les espaces publics du pays.

Cette année, à Baguida, ancienne capitale du Togo, dans la commune Golfe 6, le terrain du centre aéré de la BCEAO a accueilli une foule nombreuse, mobilisée sous la coordination du ministère des Sports. Le préfet du Golfe et le maire de la commune étaient présents pour partager ce moment de communion avec les populations.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.