Tunisie: Hausse de 12% des avoirs nets en devises

Les revenus du travail cumulés ont enregistré une hausse de 5,6%, depuis le début de l'année jusqu'au 20 avril 2026, pour dépasser les 2,6 milliards de dinars, en comparaison avec la même période de 2025, selon les indicateurs monétaires et financiers de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), publiés vendredi.

Idem pour les recettes touristiques qui ont progressé de 4,4%, à 1,8 milliard de dinars, à la date du 20 avril 2025, contre 1,7 milliard de dinars, une année auparavant.

L'ensemble de ces recettes sont en mesure de couvrir les services de la dette extérieure (lesquels ont atteint les 2,4 milliards de dinars), à hauteur de 182%.

Pour ce qui est des avoirs nets en devises, ils ont enregistré une évolution de 12%, passant de 22,4 milliards de dinars (soit 98 jours d'importation), à la date du 24 avril 2025, à 25,1 milliards de dinars (104 jours d'importation), actuellement.

En ce qui concerne les billets et monnaies en circulation, ils poursuivent leur tendance haussière, depuis plusieurs mois, pour avoisiner les 28 milliards de dinars, jusqu'au 23 avril 2026, contre 23,4 milliards de dinars, une année auparavant, ce qui représente une augmentation de 19%.