Tunisie: Vol de bétail - Ce que dit la loi

25 Avril 2026
La Presse (Tunis)

En Tunisie, le cadre juridique est particulièrement strict concernant le vol de bétail. L'avocat Zied El Kaâbi a apporté des éclairages cruciaux lors de son intervention, aujourd »hui, à la radio.

Le législateur tunisien a choisi la fermeté pour protéger le patrimoine agricole. Selon Maître El Kaâbi, les peines encourues pour le vol de bétail sont sévères et peuvent atteindre 10 ans d'emprisonnement. Cette rigueur s'explique par l'impact économique et social de ces crimes sur les agriculteurs, la loi prévoyant des peines doublées dans certains cas de récidive ou de circonstances aggravantes.

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