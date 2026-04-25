Tunisie: Une première au pays - Une région en passe de devenir 100 % autonome en électricité

Le gouvernorat de Sidi Bouzid pourrait devenir, à l'horizon 2030, la première région en Tunisie à atteindre l'autosuffisance en électricité, en s'appuyant exclusivement sur les énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire. C'est ce qu'a annoncé Nafaâ Baccari, directeur général de l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie (ANME), à l'occasion de l'inauguration d'une nouvelle centrale photovoltaïque dans la région.

Située à Mezzouna, cette installation d'une capacité de 50 mégawatts permettra d'alimenter environ 40 000 foyers. Elle s'inscrit dans un programme plus large visant à renforcer les capacités énergétiques du gouvernorat. Selon le responsable, la puissance totale installée dans la région devrait atteindre près de 400 mégawatts d'ici 2030, couvrant les besoins de quelque 350 000 habitants, pour un coût global estimé à 1,2 milliard de dinars.

Une dynamique nationale portée par le solaire

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Ce projet s'intègre dans la stratégie nationale de transition énergétique, qui mise sur le développement des énergies renouvelables pour réduire la dépendance aux énergies fossiles. Dans ce cadre, plusieurs centrales ont été récemment mises en service à travers le pays, notamment à Tozeur, avec une capacité de 50 mégawatts, et à Kairouan, où une centrale de 100 mégawatts a été inaugurée en décembre dernier.

Parallèlement, de nouveaux projets sont en préparation. Cinq projets de loi sont actuellement en cours d'examen, dont un projet majeur prévu également à Mezzouna, d'une capacité de 200 mégawatts, considéré comme l'un des plus importants du pays.

Au-delà de Sidi Bouzid, les régions du centre tunisien présentent des conditions particulièrement favorables au développement de l'énergie solaire. L'ensoleillement élevé et la disponibilité des terrains en font des zones stratégiques pour attirer les investissements dans ce secteur.

À travers ces initiatives, les autorités tunisiennes ambitionnent de faire des énergies renouvelables un levier central de développement durable. Si les objectifs annoncés sont atteints, Sidi Bouzid pourrait ainsi devenir un modèle national en matière d'autonomie énergétique et un exemple pour d'autres régions du pays.