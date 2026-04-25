Tunisie: La justice confirme le verdict pour Slim Chiboub et son fils

25 Avril 2026
La Presse (Tunis)

La chambre criminelle de la Cour d'appel de Tunis a rendu son verdict en confirmant le jugement de première instance prononcé à l'encontre de Slim Chiboub, gendre du défunt président Zine El Abidine Ben Ali, et de son fils, dans l'affaire liée à des soupçons de possession de stupéfiants.

Pour rappel, la chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis avait condamné le fils de Slim Chiboub à six ans et demi de prison ferme, tout en prononçant un non-lieu en faveur de Slim Chiboub, selon les informations rapportées par le site Babnet.

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