Congo-Brazzaville: Nouvelle équipe gouvernementale - Entre innovations et changements

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a procédé par décret n° 2026-6176 du 24 avril 2026, à la nomination des membres du nouveau gouvernement. Dans cette nouvelle équipe, l'on note onze entrants pendant qu'il y a eu six sortants. En termes d'innovations, l'on compte, entre autres, la création des postes de vice-Premier ministre et de ministre à la présidence, chargé des Affaires politiques, ainsi que deux ministres délégués.

Parmi les nouveaux ministres qui ont fait leur entrée au gouvernement, il y a les généraux Jean Olessongo Ondaye et Noël Léonard Essongo, nommés respectivement ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, et ministre du Contrôle d'État, de la Qualité du service public et de la Lutte contre les antivaleurs. Jusqu'à sa nomination, Jean Olessongo Ondaye était commandant de la zone militaire de défense n°1, Pointe-Noire. Il succède à Raymond Zéphirin Mboulou nommé ministre de la Défense nationale. Le général de division Noël Léonard Essongo assurait jusque-là les fonctions de chef d'état-major particulier du président de la République.

Ambassadeur de la République du Congo aux Comores, à Madagascar, à Maurice, au Mozambique et aux Seychelles, Constant Serge Bounda est nommé ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger. Il remplace à ce poste Jean-Claude Gakosso qui a fait son grand retour à la Culture en qualité de ministre de la Culture, des Arts, du Patrimoine national et de l'Industrie touristique.

Conseiller du président de la République, chef du département des Hydrocarbures, Stève Simplice Onanga est nommé ministre des Hydrocarbures, en remplacement de Bruno Jean Richard Itoua. Urbain Fiacre Opou est nommé ministre des Industries minières et de la Géologie. Directeur général des Mines, il remplace à ce poste Pierre Oba.

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Président de l'Union patronale et interprofessionnelle du Congo, Michel Djombo est le nouveau ministre du Développement industriel, des Zones économiques spéciales et de la Promotion du secteur privé. Le ministère de l'Emploi, de l'Entrepreneuriat et de la Formation qualifiante est, quant à lui, confié à Rodrigue Charles Malanda Samba qui assurait jusque-là les fonctions de conseiller, chef du département Politique du président de la République.

Entrepreneur engagé et passionné par la transformation digitale et financière en Afrique, Frédéric Nzé a fait son entrée au gouvernement en qualité de ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique. Il remplace Léon Juste Ibombo à ce poste. Le département de l'Enseignement technique et professionnel sera désormais dirigé par Gustave Fulgence René Adicolle Goum. Un ministère qu'il semble bien maîtriser car il en assurait les fonctions de directeur général de l'administration et des ressources humaines sous le règne du ministre Ghislain Thierry Maguessa Ebomé qui a quitté le navire.

Deux jeunes font également leur entrée au sein de l'exécutif en qualité de ministres délégués. Il s'agit notamment de Prince Bertrand Bahamboula nommé ministre délégué auprès du ministre de la Culture, des Arts, de l'Industrie touristique et du Patrimoine national, chargé de l'Industrie touristique, et de Prince Michrist Kaba Mboko, en qualité de ministre délégué auprès du ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Éducation civique, chargé de la Jeunesse et de l'Éducation civique.

Ils ont quitté le navire

Cependant, six ministres ont été évincés du gouvernement. Il s'agit d'Emile Ouosso du ministère de l'Enegie et de l'Hydraulique; de Ghislain Thierry Maguessa Ebomé de l'Enseignement technique et professionnel; de Léon Juste Ibombo des Postes, Télécommunications et Économie numérique; d'Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé; de Gilbert Mokoki du Contrôle d'État, de la Qualité du service public et de la Lutte contre les antivaleurs; ainsi que de Charles Richard Mondjo à la Défense nationale.

Les autres ministres ont, de leur côté, soit changé de portefeuille, soit conservé leurs postes. Notons que le nombre de ministres est passé de 37 dans le gouvernement sortant à 41 dans l'équipe entrante. Quant aux ministres d'Etat, ils sont passés de cinq à trois. D'un ministre délégué dans l'équipe sortante, on est passé à deux.

Le ministre d'Etat, directeur de cabinet du président de la République, Florent Ntsiba, qui a rendu publique la composition de la nouvelle équipe gouvernementale à la télévision nationale, a enjoint au Premier ministre, chef du gouvernement, « d'organiser sans délai les passations de service afin d'un redémarrage accéléré du fonctionnement de l'État ».