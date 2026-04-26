Afrique: BAL - Le Club Africain renverse Al Ahly au bout du suspense et enchaîne

25 Avril 2026
La Presse (Tunis)

Le Club africain s'est imposé in-extremis devant Al-Ahly d'Egypte (69-68) lors de la 2e journée de la Conférence Sahara de la Basket-ball Africa League (BAL), disputé samedi à Rabat.

Il s'agit du deuxième succès du représentant tunisien qui avait réussi son entrée en lice à cette édition de la BAL qui se tient à Rabat du 24 avril au 3 mai, en battant, la veille, l'AS Ville du Sénégal 85-79 pour le compte de la 1re journée.

Le Club africain, actuellement leader au classement du groupe Sahara avec 4 points, affrontera lors de la 3e journée, prévue mardi prochain, la jeunesse d'Abidjan (19h).

Le CA dispute la BAL dans le cadre de la Conférence Sahara, où figure l'AS Ville de Dakar (Sénégal), Al Ahly (Egypte), la Jeunesse d'Abidjan (Côte d'Ivoire), les Maktown Flyers (Nigeria) et le FUS Rabat (Maroc).

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A l'issue de cette phase de groupes, les quatre meilleures équipes accéderont aux quarts de finale, où elles croiseront les qualifiés de la Conférence Kalahari (1. RSBB Tigers, 2. Petro Luanda, 3. Al-Ahly Benghazi, 4. Dar City).

Résultats des rencontres disputées vendredi à Rabat pour le compte de la première journée :

Résultats :

Conférence Sahara

24 avril 2026

Club Africain (Tunisie) - AS Ville (Sénégal) 85-79

FUS Rabat (Maroc) - JCA Kings (Côte d'Ivoire) 85-55

25 avril 2026

JCA Kings (Côte d'Ivoire) - Maktown Flyers (Nigeria) 68-76

Club Africain (Tunisie) - Al Ahly (Égypte) 69-68

Classement PTS J

1. C.Africain 4 2

2. FUS Rabat 2 1

3. JCA Kings 2 2

4. Maktown Fl. 2 1

5. Al Ahly 1 1

5. AS Ville Dakar 1 1

Restent à jouer :

26 avril :

15h00: AS Ville (Sénégal) - Al Ahly (Égypte)

18h00: Maktown Flyers (Nigeria) - FUS Rabat (Maroc)

28 avril 2026

19h00 : Club Africain - Jeunesse d'Abidjan (Côte d'Ivoire)

29 avril 2026

16h00 : Maktown Flyers (Nigeria) - Al Ahly (Egypte)

19h00 : AS Ville (Sénégal) - FUS Rabat (Maroc)

1er mai 2026

15h00 : Club Africain (Tunisie) - Maktown Flyers (Nigeria)

18h00 : Al Ahly (Égypte) - JCA Kings (Côte d'Ivoire)

2 mai 2026

15h00 : JCA Kings (Côte d'Ivoire) - AS Ville (Sénégal)

18h00 : Club Africain (Tunisie) - FUS Rabat (Maroc).

3 mai 2026

15h00 : AS Ville (Sénégal) - Maktown Flyers (Nigeria)

18h00 : Al Ahly (Égypte) - FUS Rabat (Maroc)

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