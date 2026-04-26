Tunisie: Jusqu'à 5.000 dinars par mois - Une entreprise koweïtienne recrute dans ce secteur

L'Agence Tunisienne de Coopération Technique a annoncé l'ouverture de nouvelles opportunités de recrutement à l'étranger, portant sur plusieurs postes qualifiés au sein d'une entreprise touristique privée au Koweït, avec des rémunérations attractives pouvant atteindre 5.000 dinars koweïtiens par mois.

Selon un communiqué publié par l'agence, ces offres concernent cinq profils : directeur général d'hôtel (20 ans d'expérience ou plus), responsable juridique (au moins 5 ans d'expérience), spécialiste en rédaction de contrats immobiliers (3 ans d'expérience), agent de location immobilière (3 ans d'expérience) et formateur en ressources humaines (au moins 5 ans d'expérience).

Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme dans leur spécialité et ne pas dépasser l'âge de 55 ans. L'ATCT précise que chaque poste est ouvert pour un seul recrutement.

Des salaires attractifs selon les postes

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Les conditions proposées varient selon les fonctions. Le poste de directeur général d'hôtel offre une rémunération mensuelle comprise entre 3.500 et 5.000 dinars koweïtiens. Le responsable juridique pourra prétendre à un salaire allant de 450 à 750 dinars koweïtiens, tandis que les postes liés à l'immobilier (rédaction de contrats et location) proposent des salaires oscillant entre 350 et 450 dinars koweïtiens. Enfin, le poste de formateur en ressources humaines est assorti d'un salaire compris entre 500 et 850 dinars koweïtiens.

L'agence indique que les candidatures doivent obligatoirement être soumises via un formulaire électronique dédié. La date limite de dépôt est fixée au 26 avril 2026.

En cas de réception d'un nombre élevé de candidatures dépassant les besoins, la date de dépôt sera prise en compte comme critère de sélection. L'ATCT souligne également que le processus vise à identifier des profils hautement qualifiés pour répondre aux exigences du marché du travail à l'international.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts continus de l'agence pour faciliter l'insertion professionnelle des compétences tunisiennes à l'étranger et renforcer leur présence sur les marchés internationaux.

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