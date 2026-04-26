Tunisie: Kairouan - Une centrale solaire de 100 MW pour faire face aux pics de consommation

Une délégation parlementaire de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) a effectué, samedi 25 avril 2026, une visite de terrain dans le gouvernorat de Kairouan afin d'évaluer l'avancement de plusieurs projets stratégiques, au premier rang desquels la centrale solaire photovoltaïque de Sbikha, tout en mettant en lumière les enjeux énergétiques et industriels de la région.

Entrée en production le 10 décembre 2025, la centrale de Sbikha affiche une capacité contractuelle de 100 mégawatts. Selon son directeur général, Sahbi Ammara, elle devrait produire annuellement près de 230 gigawattheures, soit l'équivalent de la consommation d'environ 43.000 foyers, tout en permettant une réduction des émissions de dioxyde de carbone estimée à 120.000 tonnes par an.

Vers une interconnexion énergétique régionale

Pour les membres de la commission de l'Industrie, ce projet constitue une avancée majeure dans la stratégie nationale visant à renforcer le recours aux énergies renouvelables. Le rapporteur de la commission, Mohamed Ali Fennira, a souligné que cette infrastructure contribuera à réduire la dépendance au gaz naturel et à soutenir l'objectif de porter la part des énergies renouvelables à 35 % d'ici 2030.

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Il a toutefois alerté sur la possibilité de coupures d'électricité localisées durant l'été, notamment en période de forte demande. Ces interruptions, sous forme de délestage temporaire, pourraient être mises en oeuvre par la Société tunisienne de l'électricité et du gaz afin de préserver la stabilité du réseau, comme cela a été observé en 2024 et 2025. Les projets en cours, dont la centrale de Kairouan, appelée à couvrir environ 1,1 % de la consommation nationale, devraient toutefois atténuer ces tensions à partir de 2026-2027.

Dans cette perspective, la Tunisie mise également sur le développement des interconnexions électriques pour sécuriser son approvisionnement. Le projet ELMED, visant à relier la Tunisie à l'Italie avec une capacité de 600 mégawatts, figure parmi les priorités, aux côtés d'autres projets à l'étude, notamment une liaison avec la Libye d'une capacité de 400 mégawatts.

Par ailleurs, le président de la commission de l'Industrie, Mohamed Amine Mbareki, a annoncé l'adoption récente de cinq projets de loi relatifs à des concessions pour la production d'énergie photovoltaïque dans les gouvernorats de Gafsa, Sidi Bouzid et Gabès. Ces textes devraient être soumis prochainement à la séance plénière du Parlement.

Dynamique industrielle et emploi

Au-delà du volet énergétique, la visite a également porté sur le tissu industriel local. La délégation s'est rendue sur le chantier d'une cinquième unité de production relevant d'une entreprise spécialisée dans la fabrication de câbles automobiles. Cette nouvelle installation, s'étendant sur 4 hectares, devrait porter les effectifs de l'entreprise à près de 6.000 employés dans la région.

Les parlementaires ont également visité une unité industrielle entièrement exportatrice spécialisée dans la fabrication de chaussures, l'une des plus importantes de la région, qui emploie environ 2.500 personnes et fait actuellement l'objet d'un projet d'extension.

Au total, cette mission s'inscrit dans le cadre du rôle de contrôle de l'institution législative, tout en visant à soutenir l'investissement et à promouvoir le développement économique durable dans la région de Kairouan.