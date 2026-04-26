Ile Maurice: Le jockey Rye Joorawon libéré contre une caution de Rs 80 000

Le jockey Rye Joorawon, 46 ans, mis en examen pour homicide involontaire suite à l'accident survenu à Solitude, le 18 avril, et ayant entraîné la mort de la victime, a comparu hier, devant le tribunal de district de Pamplemousses. À l'issue de l'audience, il a été libéré après avoir versé une caution de Rs 80 000 et une reconnaissance de dette de Rs 250 000.

C'est la seconde fois que le jockey se retrouve face à la justice en l'espace d'une semaine. Répondant d'une accusation provisoire de coups et blessures par imprudence sur la personne de Muzzafar Ally Pacquet, 27 ans, lors de sa première comparution, mardi, le 21 avril, le jockey a été libéré contre paiement d'une caution de Rs 25 000 et une reconnaissance de dette de Rs 100 000.

Mais le décès de Muzzafar Ally Pacquet, survenu mercredi soir à l'hôpital SSR, a fait basculer l'affaire. Le chef d'accusation a été modifié en homicide involontaire, et les conditions de sa remise en liberté ont été considérablement alourdies.

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Le jockey est défendu par les avocats Yash Bhadain et Deevesh Meetoo. À sa sortie du tribunal, Me Bhadain, a indiqué à la presse que son client est très attristé par le décès du jeune homme et présente ses plus sincères condoléances à sa famille. Il a précisé ne pas pouvoir s'exprimer davantage sur le fond de l'affaire, une enquête étant toujours en cours.

Si Rye Joorawon a quitté le tribunal libre hier, cette libération sous caution ne met pas un point final à l'affaire pour autant. Les images des caméras Safe City, qui auraient établi que le jockey a brûlé un feu rouge au moment de la collision, restent au coeur des investigations. L'enquête se poursuit, et la prochaine étape judiciaire déterminera la suite des procédures contre le prévenu, dont l'avenir judiciaire reste pour l'heure très incertain.

Quelques heures seulement après sa libération sous caution, une nouvelle étape intervient dans l'enquête. La Financial Crimes Commission (FCC) a pris des dispositions hier pour récupérer le 4x4 Ford qu'il conduisait lors de l'accident de Solitude. Selon les premières indications, la FCC s'appuie sur la définition d'«instrumentality» prévue à l'article 2 de la FCC Act, considérant que le véhicule a été utilisé comme un élément matériel lié à l'infraction. En début de semaine prochaine, le jockey devrait être convoqué pour une audition under warning devant la FCC.