Afrique: Para-athlétisme - Maurice frappe fort sur la piste marocaine

La délégation mauricienne a répondu présente au Grand Prix de Rabat, étape du circuit du World Para Athletics, avec des performances marquantes dès les premières journées de compétition.

En fauteuil (T54), Brandy Perrine a réalisé un doublé remarquable en s'imposant sur 100 mètres puis sur 800 mètres, confirmant son statut de référence sur ces distances. Deux courses maîtrisées, où vitesse et gestion de l'effort ont fait la différence face à une opposition relevée.

Dans la même catégorie, Cédric Ravet s'est également illustré en décrochant l'or sur 800 mètres, tout en ajoutant une médaille d'argent sur 100 mètres. Une performance solide qui souligne sa polyvalence et sa capacité à rivaliser sur plusieurs formats de course.

Sur le terrain des sauts, Eddy Capdor a signé un bond mesuré à 6,24 mètres au saut en longueur, apportant une contribution notable dans une discipline exigeante techniquement. Ces résultats, en attente de validation officielle complète par les instances internationales, confirment néanmoins la dynamique positive de la sélection mauricienne dans un contexte de forte concurrence, avec plusieurs centaines d'athlètes engagés venus des quatre coins du monde.

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Rabat offre ainsi un premier indicateur solide du niveau actuel du groupe, appelé à confirmer lors des prochaines échéances du circuit.