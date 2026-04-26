Ile Maurice: Paul Bérenger - «Nou pou ouver lebra a bann dimounn prop e valab»

Paul Bérenger a levé le voile sur les premières étapes de structuration de son nouveau mouvement politique, tout en précisant sa ligne de conduite et ses critères de sélection. Il a insisté sur une démarche collective et inclusive, affirmant : «Nou pou ouver lebra a bann dimounn prop e valab.»

Parlant de l'organisation interne, il a expliqué que les travaux sont déjà en cours avec une équipe restreinte chargée de formuler des propositions. «Nou pa pe desid a drwat a gos, ek mo pa proprieter tou kitsoz. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on a une réunion à la rue Ambrose, à Rose-Hill, avec environ une cinquantaine de personnes représentant les 20 circonscriptions. On va faire une proposition provisoire sur le nom du mouvement, le logo et la couleur lors de cette réunion. On a une petite équipe qui a travaillé dessus et qui va faire des propositions.»

Dans la foulée, un calendrier a déjà été établi pour les prochaines étapes. «Dans une quinzaine de jours, on aura un "congrès fondateur"dans une municipalité, regroupant entre 300 et 500 personnes de toutes les circonscriptions. Après, on va finaliser des éléments comme le nom, le symbole et les actions dans les jours à venir.»

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Interrogé sur l'éventuelle intégration d'anciens élus issus de l'ancien régime, Paul Bérenger s'est montré catégorique sur la sélection des membres. Il a souligné que, malgré l'ouverture affichée, un tri sera effectué : «Nou pa pou pran dimounn brit brit, e nou pou triye.»

Revenant sur ses anciens colistiers du MMM, Rajesh Bhagwan et Ajay Gunness, il n'a pas mâché ses mots. «Mo realize sa kantite ditor ki Rajesh Bhagwan ek Ajay Gunness inn fer, ek ki manier zot inn fann palab lor dimounn. Ki manier zot inn met dimounn a lekar.»

Il a également insisté sur les critères d'intégrité pour toute adhésion au mouvement : «Nou pou ouver lebra a bann dimounn prop e valab, me pa nimport kisannla, ek sirtou pa bann ki inn fer ditor ar pei avek MSM.» Selon lui, l'initiative semble déjà susciter de l'intérêt au sein de la population. «Ena vremem enn vag, ek boukou dimounn pe rod zwenn nou.»