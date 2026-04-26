Ile Maurice: Réorganisation académique contestée - Des parents réclament une enquête

Une lettre adressée à la Private Secondary Education Authority (PSEA) et au ministère de l'Éducation, le jeudi 23 avril, par un groupe de parents et d'élèves d'un collège privé de Port-Louis, fait état de sérieuses préoccupations liées à des décisions académiques récentes. Les signataires sollicitent une intervention urgente des autorités, estimant que certaines mesures pourraient compromettre le parcours scolaire et les perspectives d'avenir de plusieurs élèves.

Au coeur des inquiétudes figure la réorganisation de l'enseignement de la physique au niveau du School Certificate. Selon les parents, des élèves ayant réussi cette matière en Grade 10 n'auraient pas été autorisés à la poursuivre en Grade 11. Ils auraient été orientés vers d'autres disciplines, notamment littéraires, sans que ce choix ne corresponde à leurs aspirations ni à leur projet académique.

Les signataires estiment que cette réorientation, jugée brusque, a entraîné des difficultés d'adaptation. Ils évoquent un rythme d'apprentissage soutenu dans les nouvelles matières, source de stress et d'incertitude. «Il s'agit d'un changement majeur dans leur parcours, qui mérite un accompagnement approprié», soulignent-ils, insistant sur l'importance de la continuité pédagogique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les parents s'inquiètent également des répercussions à plus long terme. Selon eux, les élèves actuellement en Grade 9 pourraient ne pas avoir accès à certaines options scientifiques lors de leur choix de matières dans le cadre du National Certificate of Education (NCE), ce qui limiterait les perspectives pour ceux souhaitant s'orienter vers des carrières scientifiques ou techniques.

Dans leur correspondance, ils attirent aussi l'attention sur les implications pédagogiques et organisationnelles de ces changements. Ils invitent les autorités à vérifier si ces décisions respectent les cadres établis en matière d'offre éducative et de gestion académique, estimant que toute modification des parcours scolaires doit être justifiée, encadrée et communiquée de manière transparente.

Par ailleurs, des interrogations sont soulevées quant à la gestion des ressources humaines liée à ces réorganisations. Sans formuler d'accusations, les parents appellent à la vigilance afin que les décisions restent conformes aux principes d'équité, de bonne gouvernance et de respect des droits de toutes les parties concernées.

Face à la situation, ils demandent l'ouverture d'une enquête indépendante afin de faire la lumière sur ces changements et d'en évaluer l'impact réel sur les élèves, avec, si nécessaire, la mise en place de mesures correctives. Ils plaident enfin pour un réexamen des dispositions actuelles afin de garantir aux élèves la possibilité de poursuivre des matières en adéquation avec leurs compétences et leurs ambitions, et appellent à une approche centrée sur l'intérêt supérieur des élèves, dans le respect de la diversité des parcours et de l'égalité des chances.