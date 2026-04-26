Ile Maurice: Lekraj Hemraz traduit devant la Weekend Court, la FCC poursuit ses investigations

L'enquête menée par la Financial Crimes Commission (FCC) dans une affaire présumée de détournement de fonds et de blanchiment d'argent a franchi une nouvelle étape, aujourd'hui, avec la comparution de Lekraj Hemraz devant la Weekend Court. Arrêté hier, cet assistant manager au sein d'une management company a été provisoirement inculpé de blanchiment d'argent, avant d'être reconduit en détention policière.

Selon les premiers éléments de l'enquête, Lekraj Hemraz est soupçonné d'être impliqué dans une fraude estimée à environ Rs 20 millions. Son arrestation fait suite à une plainte déposée par une société cliente de l'entreprise qui l'employait. D'autres clients auraient également signalé des irrégularités, incitant la société à saisir la FCC.

Les enquêteurs s'intéressent notamment à des flux financiers suspects ayant transité par plusieurs comptes bancaires liés à différentes sociétés gérées ou associées à Juristax Ltd, où le suspect occupait un poste de manager. Il lui est reproché d'avoir été en possession d'une somme avoisinant les Rs 10 millions, dont l'origine pourrait être liée à des activités illicites, en infraction avec la section 3 de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (FIAMLA).

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Saisie d'un véhicule : une piste distincte mais liée à l'enquête

Hier, la FCC a également procédé à la saisie d'un véhicule tout-terrain de marque Ford dans le cadre de cette même enquête. Contrairement à certaines informations ayant circulé, ce véhicule n'a aucun lien avec l'accident fatal survenu à Solitude impliquant le jockey Rye Joorawon. La FCC précise que cette saisie s'inscrit exclusivement dans les investigations visant Lekraj Hemraz. Le véhicule, récupéré dans un garage où il se trouvait pour des réparations, a été placé sous scellés avant d'être transféré au Réduit Triangle.

Les enquêteurs de la FCC poursuivent leurs investigations afin de retracer l'origine des fonds et d'identifier d'éventuels complices. Cette affaire, qui implique des montages financiers complexes et plusieurs entités juridiques, pourrait connaître de nouveaux développements dans les jours à venir.

En attendant, Lekraj Hemraz reste en détention dans l'attente de sa prochaine comparution en cour lundi, tandis que la FCC continue d'élargir le champ de ses investigations dans un dossier aux ramifications potentiellement importantes.