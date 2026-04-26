Togo: Il y a urgence

25 Avril 2026
Togonews (Lomé)

Le Centre hospitalier régional (CHR) de Tsevié, situé à 35 km de Lomé, vient de recevoir une ambulance médicalisée, acquise pour 60 millions de Fcfa par le Conseil régional de la Maritime.

Le véhicule est équipé de matériels médicaux de dernière génération : respirateur de transport, moniteur multiparamétrique, défibrillateur autonome, kit d'oxygénothérapie, aspirateur de mucosité électrique et nébuliseur ultrasonique, un plateau technique complet pensé pour les situations d'urgence les plus critiques.

Couvrant l'ensemble des préfectures de la région, le CHR de Tsevié est l'une des plus grandes formations sanitaires du sud du pays. Cette ambulance vient directement répondre aux difficultés d'évacuation sanitaire d'urgence.

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