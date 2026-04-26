Togo: Un exemple de coopération décentralisée

Avant de quitter le Togo au terme d'une visite de 48 heures - la première d'un chef de la diplomatie française depuis 20 ans - Jean-Noël Barrot a fait un détour par Aného, ville liée depuis deux décennies à son département des Yvelines.

Il y avait dans cette dernière étape quelque chose de plus personnel. Avant de quitter le Togo vendredi soir, Jean-Noël Barrot a tenu à se rendre à Aného, ville côtière historique du sud du pays. Un geste symbolique autant que politique, qui dit beaucoup sur la nature des liens qui unissent la France et le Togo au-delà des grandes chancelleries.

Car Aného entretient depuis vingt ans une relation privilégiée avec le département des Yvelines, celui-là même où Jean-Noël Barrot a construit sa carrière politique avant d'accéder au gouvernement. Présidé par Pierre Bédier, le département francilien a tissé avec la ville togolaise un partenariat de coopération décentralisée qui a produit des résultats concrets et durables.

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En deux décennies, cette collaboration a permis la construction de réseaux d'assainissement, le développement d'une politique touristique couronnée en septembre dernier par l'ouverture d'une Maison du Tourisme, et la création d'un lycée technique, autant d'infrastructures qui ont transformé le quotidien des habitants d'Aného et renforcé l'attractivité de cette ville au riche passé colonial.

Une visite historique

La venue de Barrot à Lomé restera dans les annales diplomatiques : c'est la première fois en vingt ans qu'un chef de la diplomatie française foule le sol togolais.

En 48 heures, le ministre aura rencontré le président du Conseil Faure Gnassingbé, tenu une séance de travail avec son homologue Robert Dussey, visité le CHU Campus en chantier et parcouru des projets de développement financés par l'Agence française de développement (AFD).

Le détour par Aného, en toute fin de séjour, aura donné à cette visite une dimension supplémentaire, celle d'un homme politique qui connaît le Togo non par les dossiers, mais par le terrain. Un atout rare, et précieux, pour la relation franco-togolaise qui s'apprête à écrire un nouveau chapitre.