Sénégal: Ligue des champions d'Asie - Édouard Mendy sacré pour la deuxième fois consécutive avec Al Ahli SC

25 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Édouard Mendy, gardien de but sénégalais de Al Ahli SC, a remporté la finale de la Ligue des champions d'Asie après une victoire en prolongations (1-0) face à Machida Zelvia, samedi, à Djeddah, en Arabie saoudite.

Les deux équipes étaient à égalité (0-0) à l'issue du temps réglementaire. Al Ahli SC a évolué à dix joueurs à partir de la 68e minute, suite à l'expulsion de Zakaria Al Hawsawi. L'unique but de la rencontre est inscrit par Firas Al Bouraikan.

Le club saoudien remporte ainsi sa deuxième Ligue des champions d'Asie consécutive. Titulaire lors de la finale, Édouard Mendy portait également le brassard de capitaine.

Le champion d'Afrique en titre faisait déjà partie de l'équipe victorieuse en 2025 et avait été élu meilleur gardien de la compétition.

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Âgé de 34 ans, Mendy enrichit encore son palmarès, devenant le seul footballeur sénégalais à avoir remporté des titres continentaux majeurs sur trois continents.

Il est également vainqueur de la Ligue des champions d'Europe avec Chelsea FC en 2021, ainsi que de la Coupe d'Afrique des nations avec le Sénégal (2022 et 2026).

Ancien gardien du Stade de Reims et du Stade Rennais FC, il a été élu meilleur gardien dans toutes les compétitions qu'il a remportées.

Il a notamment été sacré meilleur gardien de la Ligue des champions 2021, de la CAN 2021, ainsi que lors des The Best FIFA Football Awards 2022.

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