Sénégal: Ligue 2 - Diambars bat Essamaye et devient nouveau leader

Dakar — Diambars a battu Essamaye FC, 1-0, samedi, détrônant ainsi le club ziguinchorois du fauteuil de leader, lors de la 24e journée de Ligue 2.

Avec ce succès précieux à l'extérieur, les académiciens de Saly enchaînent une deuxième victoire et occupent la première place du classement (38 points, +9).

Diambars a le même nombre de points qu'Essamaye mais prend la première place grâce au goal-average particulier.

L'AS Douanes n'a pas profité de la défaite d'Essamaye FC pour se hisser à la deuxième place.

Les gabelous ont chuté, (0-1), devant Ndiambour.

Malgre ce revers, ils restent à la troisième place avec 36 points.

Voici les résultats déjà enregistrés :

Thiès FC-AS Kaffrine, Essamaye-Diambars:0-1, Port-Jamono de Fatick:0-0, AS Saloum-Teranga:0-0, DUC-Amitié FC:0-1, Ndiambour-AS Douanes:1-0

Voici le programme de la 24e journée de Ligue 2:

-Dimanche : Guelwaars-Bambey, NGB-Oslo