Sénégal: Ligue 1 - TFC bat HLM et prend provisoirement la deuxième place

Dakar — L' équipe de Teungueth FC a réalisé une bonne opération en battant, 1-0, HLM, ce samedi, lors de la 24e journée de Ligue 1, revenant ainsi à deux points du leader AJEL.

Mouhamed Ben Habib Diouf a inscrit l'unique but des Rufisquois en première mi-temps (17e mn).

Avec ce succès, TFC prend la deuxième place (42 points), détrônant l'US Gorée. Les insulaires se déplacent, dimanche, à Ziguinchor pour affronter le Casa sports.

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Le leader de la Ligue 1, AJEL, voit son avance se réduire après son match nul vierge à Thiès devant Wally Daan.

L' équipe d'AJEL qui compte 44 points est assurée de garder son fauteuil à l'issue de cette journée.

Le derby de la banlieue entre Guédiawaye FC et l'ASC Cambèrène s'est soldé par un nul vierge.

La 24e journée se poursuit dimanche avec le duel entre le Casa sports et l'US Gorée qui s'annonce aussi disputé que fermé, au regard de leurs dernières confrontations, dont quatre sur cinq se sont soldées par un nul.

L'US Gorée, de son côté, va tenter de bien négocier son déplacement dans le sud du pays, en arrachant un résultat positif qui lui permettrait de reprendre la deuxième place du classement.

- Voici les résultats déjà enregistrés de la 24e journée : Wallydaan-AJEL(0-0), Teungueth FC-HLM(1-0), GFC- Cambérène(0-0

---Voici la suite du programme de la 24e journée de Ligue 1 :

---Dimanche : Casa-Gorée, Pikine-Génération Foot, SONACOS-Dakar Sacré coeur, Stade de Mbour-US Ouakam, Jaraaf-Linguère