Congo-Kinshasa: L'ambassadrice Alyson King salue le renforcement des relations entre Kinshasa et Londres

En fin de mission en République démocratique du Congo, l'ambassadrice britannique Alyson King s'est dite satisfaite de l'évolution de la coopération bilatérale entre Londres et Kinshasa.

Elle s'exprimait à l'issue d'une rencontre, vendredi 24 avril, avec le vice-Premier ministre et ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Muadiamvita, à Kinshasa.

Au cours de cet échange, les deux personnalités ont évoqué plusieurs questions liées à la paix et à la sécurité, notamment le Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation (PDDRCS) ainsi que la Réserve armée de défense (RAD).

La diplomate britannique a également exprimé le voeu de voir son successeur consolider une relation fondée sur la confiance, l'écoute et le respect mutuel entre les deux pays.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle a en outre promis de rester, une fois de retour à Londres, une porte-voix de la RDC auprès de son gouvernement.

De son côté, le vice-Premier ministre de la Défense nationale a affirmé sa volonté d'intensifier le partenariat entre Kinshasa et Londres, notamment dans le domaine de la formation des forces armées.

Guy Kabombo Muadiamvita a rappelé les nombreuses réformes engagées par la RDC en vue de bâtir une armée plus professionnelle, mieux équipée et résolument engagée face aux défis sécuritaires actuels.

Parmi ces réformes, il a cité notamment la réouverture des centres de formation militaire et la modernisation des infrastructures de défense à travers le pays.