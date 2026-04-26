Soudan: Le VP du CST rencontre le représentant du PAM au pays

25 Avril 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Vice-président du Conseil de souveraineté de transition, Malik Agar Air, a reçu aujourd'hui dans son bureau, le nouveau représentant du Programme Alimentaire Mondial au Soudan, M. Abdallah Al-Wardat.

La rencontre a porté sur les moyens de renforcer la coopération conjointe entre le PAM et le gouvernement du Soudan, afin de soutenir les efforts humanitaires et d'améliorer les conditions de vie des citoyens, notamment dans le contexte des défis actuels.

Les deux parties ont souligné l'importance d'élargir le champ des interventions humanitaires et de renforcer la coordination avec les institutions nationales, afin de garantir l'acheminement de l'aide aux catégories les plus vulnérables avec efficacité.

Le vice-président du Conseil de souveraineté a réaffirmé l'engagement du gouvernement à consolider le partenariat avec le PAM et à soutenir tous les efforts visant à atténuer les souffrances des citoyens et à promouvoir la stabilité.

De son côté, M. Abdallah Al-Wardat a exprimé l'engagement du PAM à poursuivre son soutien au Soudan et à travailler ensemble avec les autorités gouvernementales et les partenaires pour assurer la sécurité alimentaire.

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