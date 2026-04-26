Soudan: Un architecte soudanais remporte le Grand Prix de l'association des architectes japonais

Le Dr. Yassine Mohamed Ibrahim Idriss a remporté le grand prix de l'Association des architectes du Japon (AIJ) 2026 pour ses contributions à la conception de bâtiments écologiques et neutres en carbone.

L'ambassadeur du Soudan au Japon, M. Al-Rayeh Haidoub, l'a honoré à Tokyo, saluant un succès qui reflète l'excellence des compétences soudanaises à l'étranger et soulignant leur rôle dans les efforts de reconstruction du pays.

De son côté, Dr. Yassine a affirmé l'engagement des Soudanais de la diaspora à renforcer les relations avec le Japon et à contribuer au développement et à la stabilité du Soudan.