Soudan: Le pays annonce sa vision stratégique pour lutter contre le Paludisme

Le ministère fédéral de la Santé Dr Haitham Mohamed Ibrahim a annoncé une nouvelle vision stratégique visant à faire du paludisme un problème de santé publique non majeur et à progresser vers son élimination.

La stratégie repose sur l'élargissement de l'accès à des services de qualité, le déploiement des vaccins, le renforcement de la prévention, du diagnostic et du traitement, ainsi que sur un système efficace de surveillance et de prise de décision.

Elle prévoit également, dans le cadre de l'initiative du Premier ministre, de réduire de 50 % les infections et d'éliminer les décès évitables d'ici 2030, en accordant une priorité aux femmes enceintes et aux enfants de moins de cinq ans.

Le ministère a souligné l'importance du partenariat entre les secteurs, de l'innovation et du financement local pour atteindre ces objectifs, saluant le rôle des partenaires nationaux et internationaux.