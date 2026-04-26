Soudan: Le ministre des finances discute avec l'envoyé suisse de la situation économique et humanitaire au pays

Le Ministre des Finances, Dr Jibril Ibrahim, a rencontré mercredi à Khartoum la délégation suisse conduite par l'ambassadeur Anders Baum, et l'envoyé spécial de la Suisse pour la Corne de l'Afrique, ambassadeur Sylvain Estier, et la délégation qui les accompagnait.

Le ministre des Finances a informé la délégation suisse de la situation économique et humanitaire dans le pays et les efforts déployés par le ministère pour réaliser la stabilité économique, soulignant que le maintien de la sécurité, le retour des réfugiés et des personnes déplacées soudanais dans leurs régions d'origine, la réhabilitation des infrastructures et la reconstruction comptent parmi les priorités majeures que l'État s'efforce de réaliser.

Il a appelé la Suisse, la communauté internationale et les institutions internationales et régionales de développement et de financement à se tenir au côté du Soudan et à offrir le soutien nécessaire pour reconstruire ce que la guerre a détruit et pour assurer le développement économique du pays.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La rencontre a abordé de nombreux sujets, parmi lesquels les efforts de l'État pour instaurer la paix dans le pays, la protection des civils, l'ouverture de passages humanitaires, ainsi que le dialogue national soudanais et les moyens de coopération économique dans les divers domaines entre les deux parties.

De son côté, l'envoyé suisse, ambassadeur Anders Baum, a affirmé la disposition de son pays à accorder le soutien technique pour instaurer la paix et la stabilité au Soudan.