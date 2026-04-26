Soudan: L'ambassade du pays à Moscou célèbre le 70e anniversaire des relations diplomatiques Soudano-Russe

L'ambassade du Soudan en Russie, a organisé une table ronde , en collaboration avec l'Institut d'études orientales de l'Académie des sciences de Russie, à l'occasion du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, en présence de représentants des autorités fédérales russes, des responsables et des participants aux missions archéologiques russes opérant au Soudan, ainsi que de l'ambassadeur de Russie au Soudan.

La table ronde a abordé la coopération humanitaire, l'étude du patrimoine culturel soudanais ancien et moderne, ainsi qu'à l'histoire des relations diplomatiques récentes entre les deux pays. Elle a également évoqué l'impact de la guerre au Soudan sur le secteur culturel et la destruction systématique des collections archéologiques soudanaises.

L'ambassadeur du Soudan auprès de la Fédération de Russie, Mohamed Al-Ghazali Siraj, a prononcé un discours d'ouverture dans lequel il a accueilli les invités et les participants aux travaux de la table ronde, en passant en revue la marche des relations bilatérales entre les deux pays, leur développement et les mécanismes de coopération bilatérale.

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L'ambassadeur a présenté les remerciements du gouvernement et du peuple soudanais au gouvernement et au peuple russes pour leurs positions soutenant et appuyant le Soudan pendant la période de guerre, ainsi que le soutien de la réussie contre toutes les tentatives visant à porter atteinte à son indépendance et à son intégrité territoriale.