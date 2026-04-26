Congo-Kinshasa: LINAFOOT Ligue 1 - Le play off démarre le 30 avril

Le coup d'envoi des play-offs de la 30e édition de la Ligue nationale de football (LINAFOOT) est fixé aux 30 avril 2026. Les matchs de la première journée se joueront le 30 et le 1 mai à Lubumbashi.

Quatre matchs sont au rendez-vous :

TP Mazembe reçoit l'AS Vita Club au stade TP Mazembe.

FC St Eloi Lupopo va se mesurer au FC les Aigles du Congo au stade Kibasa Maliba

Le SC Don Bosco affronte l'AS Maniema Union au stade TP Mazembe.

Le dernier match opposera l'AS Simba au Céleste FC au stade Kibasa Maliba.

Dans cette optique, la FECOFA avait officiellement ouvert une fenêtre exceptionnelle de recrutement, du 23 au 29 avril, permettant aux clubs qualifiés de se renforcer afin d'aborder cette phase finale avec ambition, solidité et compétitivité.