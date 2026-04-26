Congo-Kinshasa: Interdiction aux mineurs et aux femmes enceintes de circuler sur des taxis-motos à Kinshasa - L'assemblée provinciale lève l'option

L'assemblée provinciale de Kinshasa a voté, le vendredi 24 avril 2026, l'édit portant réglementation du transport par taxi-moto à Kinshasa. Le texte interdit notamment le transport de mineurs et de femmes enceintes sur ces engins.

L'édit introduit des interdictions visant certaines catégories d'usagers, notamment :

les enfants de moins de 12 ans

les femmes enceintes au dernier trimestre

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les personnes en état d'ivresse

les personnes âgées non accompagnées.

« Cet édit portant réglementation du transport par taxi-moto dans la capitale congolaise vise à promouvoir l'exercice de cette activité dans le respect du code de la route », a déclaré à l'ACP le député provincial Nicolas Wemankoy, initiateur dudit projet. Après examen article par article, le texte a été adopté à l'unanimité.

Mise en garde aux « Wewa »

La circulation de masse dans la capitale congolaise devient de plus en plus difficile, selon plusieurs sources, à la suite des embouteillages causés par le mauvais état des routes, l'indiscipline des conducteurs et les failles de la police de circulation routière. Cette situation profite aux conducteurs des taxis-motos, communément appelés « Wewa », qui assurent la mobilité quotidienne de nombreux Kinois malgré les risques d'accidents.

Selon le texte adopté par les élus provinciaux, les conducteurs qui enfreignent ces dispositions s'exposent à des sanctions, dont des amendes et la mise en fourrière de leurs engins.

Le législateur a prévu une période de sensibilisation des motards avant l'application des sanctions, en vertu de ce texte. Ce dernier attend sa promulgation par le gouverneur de Kinshasa avant son entrée en vigueur.