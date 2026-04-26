Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 26 avril 2026

revue de presse

Mali : L'armée dresse un bilan, 16 blessés à Bamako et dans le nord

Au moins 16 personnes, dont des civils et des militaires, ont été blessées lors d’attaques coordonnées menées par des militants islamistes et des séparatistes à Bamako et dans plusieurs villes du centre et du nord du Mali.

Ces attaques, revendiquées par le groupe JNIM (lié à Al-Qaïda) et le Front de libération de l’Azawad (mouvement séparatiste touareg), ont ciblé notamment l’aéroport international de Bamako, un symbole stratégique de la capitale. [Source Africanews]

Sénégal : Senelec rachète 100% de West African Energy

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En rachetant la totalité des actions de West African Energy, Senelec s'assure le contrôle d'une infrastructure critique représentant près du quart de la demande nationale en électricité, dans un mouvement qui consolide la souveraineté énergétique du Sénégal.

La Société nationale d'électricité du Sénégal (Senelec) a finalisé l'acquisition de la totalité des actions de West African Energy (WAE), portant ainsi sa participation à 100% du capital de cette société, a annoncé samedi la Direction générale dans un communiqué parvenu à APA.

Cette opération stratégique vise à sécuriser et accélérer la mise en service de la centrale électrique de 360 MW, infrastructure représentant près de 25% de la demande nationale en électricité. Il s'agit de la première centrale d'envergure initiée par des investisseurs nationaux, conçue pour appuyer la transition vers une production électrique à base de gaz naturel, moins carbonée. [Source Apanews]

Africa CEO Forum : Dangote dénonce les barrières de visa qui freinent l'intégration africaine

Lors du Africa CEO Forum 2026, tenu à Kigali les 14 et 15 mai, le milliardaire nigérian Aliko Dangote a dénoncé les obstacles administratifs qui entravent la circulation des talents et des capitaux en Afrique. En affirmant avoir besoin de près de trente-cinq visas pour traverser le continent, il a relancé le débat sur la libre circulation et l'intégration économique africaine.

Lors du Africa CEO Forum 2026, qui s'est tenu à Kigali les 14 et 15 mai, le milliardaire nigérian Aliko Dangote a critiqué les obstacles administratifs qui freinent la circulation des talents, des entrepreneurs et des capitaux sur le continent. [Source Afrik.com]

Somalie : L'opposition rejette la prolongation du mandat présidentiel après le 15 mai

Le 23 avril 2026, l'opposition somalienne a annoncé qu'elle ne reconnaîtrait plus l'autorité du président Hassan Sheikh Mohamud après le 15 mai 2026, qu'elle considère comme la fin de son mandat de quatre ans en l'absence d'accord électoral.

Cette prise de position marque une intensification des tensions politiques, les partis d'opposition rejetant toute prolongation jugée anticonstitutionnelle. La crise s'inscrit dans un contexte déjà fragilisé par les récentes révisions institutionnelles, notamment la promulgation, le 8 mars 2026, d'une nouvelle Constitution instaurant le suffrage universel direct et prolongeant le mandat présidentiel de 4 à 5 ans. [Source Africa 24]

Le classement des dix pays africains les plus touchés par l'inflation en 2026

L'année 2026 confirme une tendance lourde pour une dizaine de pays africains : l'inflation y accélère brutalement, avec le Soudan en tête et un taux annualisé de 77,7 % de l'indice des prix à la consommation. Ce phénomène, amplifié par les conflits globaux et les tensions géopolitiques, frappe des économies déjà fragiles et menace directement le pouvoir d'achat des populations les plus vulnérables.

Derrière ce chiffre spectaculaire pour le Soudan suivent le Soudan du Sud (33,3 %), le Malawi (21,9 %) et le Burundi (16,8 %). L'Angola et le Nigeria affichent tous deux 14,9 %, tandis que l'Éthiopie (11,6 %), Sao Tomé-et-Principe (11 %), la Sierra Leone (10,4 %) et la Zambie (9 %) complètent ce triste podium. Ces hausses ne sont pas anecdotiques : elles traduisent une perte accélérée de pouvoir d'achat, en particulier sur les biens de première nécessité comme l'alimentation et l'énergie. [Source Africapresse]

Madagascar: L'État va devoir trancher l'épineuse question de la revalorisation du salaire minimum

Le salaire minimum d'embauche va être revalorisé, d'ici quelques jours, d'au moins 14% dans le secteur privé à Madagascar.

Le ministère du Travail doit trancher le montant exact, après des négociations infructueuses entre les principaux syndicats de travailleurs et les organisations du patronat. Cette augmentation, qui aurait dû intervenir début mars, est très attendue par les travailleurs, dans un contexte de forte inflation.

Une revalorisation de 14% du salaire minimum d'embauche pour atteindre 300 000 ariary (61 euros) : c'est ce qu'avaient convenu, en février, trois syndicats représentatifs des travailleurs du privé et les deux principales organisations du patronat, le Fivmpama et le Groupement des entreprises de Madagascar. Mais en l'absence d'un quatrième syndicat représentatif à la table des négociations – le SVS –, l'accord a été abandonné. [Source RFI]

RDC : Contrat de 25 millions d'euros avec l'allemand Off-Grid pour installer 8,5 MWc de mini-réseaux solaires

Le 21 avril 2026, l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieux rural et périurbain (Anser) a signé un contrat commercial avec la société allemande Off‑Grid Europe pour déployer des mini‑réseaux solaires photovoltaïques d'un montant de 25 millions d'euros, indique un communiqué officiel.

La première tranche du projet prévoit l'installation d'une capacité cumulée de 8,5 mégawatts‑crête (MWc) destinée à alimenter environ 27 700 foyers dans six agglomérations non raccordées au réseau national. [Source beninwebtv]

Le Togo va piloter la transformation numérique de l'Afrique de l'Ouest

Le Togo assume pour les douze prochains mois la présidence de l'Association des Régulateurs de Télécommunications de l'Afrique de l'Ouest (ARTAO), une décision actée lors de la 23e Assemblée générale annuelle de l'institution. C'est Michel Galley, directeur général de l'ARCEP Togo, qui portera cette responsabilité.

Créée pour harmoniser et coordonner la régulation des télécommunications en Afrique de l'Ouest, l'ARTAO regroupe les autorités nationales de régulation des pays de la sous-région.

Sa mission : développer un marché commun régional des TIC, favoriser une régulation collaborative entre États membres et promouvoir l'inclusion numérique au bénéfice des populations et des consommateurs. Elle ambitionne de se hisser au niveau des grandes institutions sœurs comme le BEREC européen ou le CRASA d'Afrique australe. [Source togonews]

Gabon : Oligui Nguema invite la diaspora à la Cité de la Démocratie

À l'occasion de l'inauguration prochaine de la Cité de la Démocratie, symbole de la Conférence nationale de 1990, le président Brice Clotaire Oligui Nguema prévoit d'inviter une trentaine de Gabonais de la diaspora, tous frais payés. Une initiative présentée comme un geste d'ouverture visant à confronter les perceptions extérieures à la réalité du pays.

Dans un contexte de recomposition politique et institutionnelle, le chef de l'État gabonais mise sur un geste fort à l'endroit de la diaspora. À la faveur de l'inauguration de la Cité de la Démocratie, lieu hautement symbolique du pluralisme politique au Gabon, une trentaine de compatriotes vivant à l'étranger seraient conviés à séjourner dans le pays, avec prise en charge complète. [Source GabonMediaTime]

Nouvelle équipe gouvernementale au Congo Brazzaville : Entre innovations et changements

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a procédé par décret n° 2026-6176 du 24 avril 2026, à la nomination des membres du nouveau gouvernement. Dans cette nouvelle équipe, l'on note onze entrants pendant qu'il y a eu six sortants. En termes d'innovations, l'on compte, entre autres, la création des postes de vice-Premier ministre et de ministre à la présidence, chargé des Affaires politiques, ainsi que deux ministres délégués.

Parmi les nouveaux ministres qui ont fait leur entrée au gouvernement, il y a les généraux Jean Olessongo Ondaye et Noël Léonard Essongo, nommés respectivement ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, et ministre du Contrôle d'État, de la Qualité du service public et de la Lutte contre les antivaleurs.

Jusqu'à sa nomination, Jean Olessongo Ondaye était commandant de la zone militaire de défense n°1, Pointe-Noire. Il succède à Raymond Zéphirin Mboulou nommé ministre de la Défense nationale. Le général de division Noël Léonard Essongo assurait jusque-là les fonctions de chef d'état-major particulier du président de la République. [Source Les Dépêches de Brazzaville]