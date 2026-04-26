Afrique de l'Ouest: Attaques au Mali - Le Sénégal condamne fermement et appelle à une réponse régionale renforcée

25 Avril 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

Le Gouvernement de la Sénégal a exprimé, ce samedi 25 avril 2026, sa vive inquiétude face à la dégradation de la situation sécuritaire au Mali, marquée par des attaques coordonnées visant à la fois des positions militaires et des zones urbaines.

Dans un communiqué officiel publié à Dakar, les autorités sénégalaises condamnent « avec la plus grande fermeté » ces violences attribuées à des groupes armés terroristes. Selon le Gouvernement, ces actes constituent une menace grave non seulement pour les populations civiles maliennes, mais également pour la stabilité de l'ensemble de la région sahélienne.

Le Sénégal a tenu à exprimer sa pleine solidarité envers le gouvernement et le peuple maliens, tout en présentant ses condoléances aux familles des victimes. Il a également salué l'engagement des forces de défense et de sécurité du Mali dans la lutte contre le terrorisme.

Réaffirmant son attachement à l'unité, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Mali, le Gouvernement sénégalais a insisté sur la nécessité de renforcer la coopération régionale. Il appelle notamment à une mobilisation accrue des mécanismes existants entre les États afin de faire face à cette menace sécuritaire commune.

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Enfin, le Sénégal a réitéré sa disponibilité à contribuer aux efforts visant à restaurer durablement la sécurité, la paix et la stabilité dans la région.

Ce nouveau développement illustre une fois de plus les défis persistants en matière de sécurité dans le Sahel, où les attaques de groupes armés continuent de fragiliser les États et d'exposer les populations civiles à des violences récurrentes.

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