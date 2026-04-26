Cote d'Ivoire: À Strasbourg, l'année de la confirmation pour l'Ivoirien Guéla Doué

Qui sera l'élu pour le prix Marc-Vivien Foé 2026 ? Ils sont 11 sur la ligne de départ pour le trophée de meilleur joueur africain de la saison de Ligue 1. Chaque jour jusqu'au 11 mai, jour de la proclamation des trois finalistes, RFI vous présente les nommés pour la succession du Marocain Achraf Hakimi. Ce dimanche, place à Guéla Doué, l'international ivoirien. Formé à Rennes, le latéral strasbourgeois de 23 ans est désormais un joueur épanoui pour sa deuxième saison en Alsace.

Il n'est pas le plus expansif lorsqu'il s'exprime en public, mais Guéla Doué est une des valeurs sûres de Ligue 1, un latéral fiable et parfaitement conscient de son rôle sur le terrain : « Mon but c'est de défendre d'abord, dit-il. J'aime défendre, j'aime tout ce qui est un contre un. Donc d'abord sécuriser ma défense, et s'il faut faire que défendre tout le match, moi je vais être là faire mon job. »

Guéla a été formé à Rennes, comme son petit frère Désiré, dont il est très proche. À Strasbourg depuis l'été 2024, il est désormais un titulaire incontournable sur le côté droit de la défense alsacienne. Pas une surprise, selon Étienne Moati, consultant pour Radio Foot Internationale. « Je ne lui vois pas de creux dans la saison, j'ai l'impression qu'il continue encore à monter en puissance. C'est un joueur que j'adore, moderne, puissant. Il a tout, la technique et il comprend très bien le jeu. »

À 23 ans, Doué est l'un des meilleurs latéraux de Ligue 1, aussi grâce à son apport offensif. Après 30 journées, il avait marqué deux buts et signé six passes décisives.

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« Mon but, c'est de faire gagner l'équipe. Quand je peux apporter offensivement, je vais prendre aussi mes responsabilités et avancer pour aider. Si on peut marquer ou faire des passes décisives, forcément, c'est positif. »

L'ancien Rennais a aussi marqué deux buts en 19 sélections avec la Côte d'Ivoire, qu'il a décidé de représenter il y a deux ans. Contrairement à son frère, international français, il tentera de confirmer sa progression cet été lors de sa première Coupe du monde, en attendant peut-être de quitter Strasbourg pour franchir un nouveau palier.