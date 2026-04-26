Tunisie: Les activités de la Ligue tunisienne des droits de l'homme suspendues pour un mois

26 Avril 2026
Radio France Internationale

Lauréate du prix Nobel de la paix en 2015 aux côtés des autres organisations membre du quartet du dialogue national, la Ligue tunisienne des droits de l'homme (LTDH) dit avoir été informée d'un gel de ses activités pour un mois, sans toutefois avoir encore reçu de notification officielle des autorités. Depuis la fin de 2025, près d'une trentaine d'associations ont déjà connu le même sort.

Alors que près d'une trentaine d'associations ont vu leurs activités suspendues pour un mois et que 600 font l'objet d'enquêtes depuis la fin de 2025 en Tunisie, la Ligue tunisienne des droits de l'homme (LTDH), la plus ancienne en Afrique et dans le monde arabe, connaît à son tour le même sort.

Si l'organisation fondée en 1976 affirme dans un communiqué publié tard dans la soirée du vendredi 24 avril n'avoir pas encore reçu, à ce stade, de notification officielle du gouvernement mais simplement des informations concernant le gel de ses activités pour un mois, celle-ci fait savoir aussi que si sa suspension est confirmée, elle contestera cette décision via un recours juridique et qu'elle poursuivra son combat pour les libertés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Officiellement, la décision des autorités de suspendre certaines associations est motivée par la nécessité de régulariser leur situation fiscale et administrative. Mais de nombreuses ONG voient, elles, dans cette mesure une tentative d'intimidation bureaucratique dans un contexte de restriction de l'espace civique en Tunisie.

La LTDH, lauréate du prix Nobel de la paix 2015

La LTDH avait joué un rôle important notamment en 2014, lorsqu'elle avait fait partie du quartet d'organisations - lauréat du prix Nobel de la paix 2015 - qui avait mené le dialogue national en Tunisie, permettant ainsi au pays de sortir de l'une de ses plus profondes crises politiques consécutives à la révolution de 2011, rapporte notre correspondante à Tunis, Lilia Blaise.

Ces derniers temps, la LTDH a également plusieurs fois pris position pour dénoncer des abus, critiquant en particulier les restrictions imposées à ses délégations dans le cadre de leurs visites des prisons tunisiennes alors que la Ligue est normalement autorisée à visiter les lieux de privation de liberté.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.