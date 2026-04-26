Tunisie: Les activités de la Ligue tunisienne des droits de l'homme suspendues pour un mois

Lauréate du prix Nobel de la paix en 2015 aux côtés des autres organisations membre du quartet du dialogue national, la Ligue tunisienne des droits de l'homme (LTDH) dit avoir été informée d'un gel de ses activités pour un mois, sans toutefois avoir encore reçu de notification officielle des autorités. Depuis la fin de 2025, près d'une trentaine d'associations ont déjà connu le même sort.

Alors que près d'une trentaine d'associations ont vu leurs activités suspendues pour un mois et que 600 font l'objet d'enquêtes depuis la fin de 2025 en Tunisie, la Ligue tunisienne des droits de l'homme (LTDH), la plus ancienne en Afrique et dans le monde arabe, connaît à son tour le même sort.

Si l'organisation fondée en 1976 affirme dans un communiqué publié tard dans la soirée du vendredi 24 avril n'avoir pas encore reçu, à ce stade, de notification officielle du gouvernement mais simplement des informations concernant le gel de ses activités pour un mois, celle-ci fait savoir aussi que si sa suspension est confirmée, elle contestera cette décision via un recours juridique et qu'elle poursuivra son combat pour les libertés.

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Officiellement, la décision des autorités de suspendre certaines associations est motivée par la nécessité de régulariser leur situation fiscale et administrative. Mais de nombreuses ONG voient, elles, dans cette mesure une tentative d'intimidation bureaucratique dans un contexte de restriction de l'espace civique en Tunisie.

La LTDH, lauréate du prix Nobel de la paix 2015

La LTDH avait joué un rôle important notamment en 2014, lorsqu'elle avait fait partie du quartet d'organisations - lauréat du prix Nobel de la paix 2015 - qui avait mené le dialogue national en Tunisie, permettant ainsi au pays de sortir de l'une de ses plus profondes crises politiques consécutives à la révolution de 2011, rapporte notre correspondante à Tunis, Lilia Blaise.

Ces derniers temps, la LTDH a également plusieurs fois pris position pour dénoncer des abus, critiquant en particulier les restrictions imposées à ses délégations dans le cadre de leurs visites des prisons tunisiennes alors que la Ligue est normalement autorisée à visiter les lieux de privation de liberté.