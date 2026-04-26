Soudan: Six mois après la prise d'El-Fasher, le bilan des violences des FSR reste inconnu

Le 26 octobre 2025, les paramilitaires soudanais du général Hemedti saisissaient la ville d'El-Fasher, capitale du Darfour Nord, permettant aux FSR de contrôler toute la région du Darfour. Mais ce moment-clé de la guerre au Soudan a également été marquante à cause de sa violence : exécutions sommaires, viols, tortures et d'autres exactions poussant l'ONU à évoquer des actes de génocide. Six mois plus tard, le bilan humain n'est toujours pas connu.

En six mois, seules quelques ONG et une mission d'évaluation des Nations unies ont eu accès à El-Fasher. Dans une visite encadrée par les forces paramilitaires, tous décrivent la même chose : une ville fantôme complètement détruite et quasiment vide. Selon les paramilitaires, 30 000 personnes seraient revenues s'installer à El-Fasher.

Ce chiffre est remis en cause par la société civile. Les habitants craignent de rentrer, peur d'être pris en otage, explique Altahir Hashim du Darfur Emergency Committee : « Tous ceux à qui nous avons parlé nous décrivent une ville vide, avec très peu de gens. L'accès à certains quartiers est interdit - peut-être parce que les FSR ont des choses à cacher. Tous nous disent aussi que les commandants FSR se sont installés dans la ville, notamment dans le quartier Daraja Oula. Ils occupent les maisons avec leur famille et ont fait venir des gens de tribus arabes du Darfour. »

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Des accusations qui reviennent régulièrement. Pour cet ancien habitant d'El-Fasher, qui vit aujourd'hui dans un camp de réfugiés au Soudan du Sud, les paramilitaires - issus eux-mêmes des tribus arabes - cherchent à remplacer les communautés Zaghawa et Massalit présentes dans la ville d'El-Fasher. « Ils ont fait venir des gens d'ailleurs, d'autres pays, des gens de tribus arabes et ils les ont installés dans nos maisons, dit-il. Ils disent qu'El-Fasher est sécurisé et que nous pouvons revenir, mais ce n'est pas vrai. »

Selon une source humanitaire, le gouvernement parallèle allié aux paramilitaires - et installé à Nyala - tente de faire revenir la population à El-Fasher, en mettant des bus à disposition.