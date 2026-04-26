Afrique: La RDC est le 5e pays comptant le plus de déplacés et la situation humanitaire ne cesse de se dégrader, déplore l'ONU

Selon un nouveau rapport des Nations unies, la République démocratique du Congo (RDC) est désormais le 5ème pays comptant le plus de personnes déplacées, après le Soudan, la Syrie, l'Afghanistan et l'Ukraine. L'est du pays est toujours sous une tension vive, avec une dégradation sécuritaire au Nord, au Sud-Kivu, mais aussi dans la province de l'Ituri, provoquant les mouvements de population. Un Congolais sur quatre est en situation d'insuffisance alimentaire.

C'est une note du Centre régional pour l'Europe occidentale, un des bureaux des Nations unies, qui regroupe tous les chiffres des différentes agences onusiennes afin de dresser un bilan. Actuellement, la RDC compte un peu plus de 6,4 millions de déplacés, principalement dans l'est du pays. Un chiffre qui pourrait atteindre les 9 millions de personnes d'ici la fin de cette année 2026 sur les 113 millions d'habitants que compte le pays, prévient le Haut-Commissariat aux réfugiés, si le conflit se poursuit au rythme actuel.

Conséquences : un Congolais sur quatre est en situation d'insuffisance alimentaire et plus de 6 millions de personnes souffrent de malnutrition aigüe. Un chiffre qui n'a pas diminué depuis 20 ans, précise la note des Nations unies.

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De plus, quatre femmes par heure meurent actuellement en couches ou de complications liées à la grossesse dans ce pays, qui affiche également l'un des taux de mortalité infantile les plus élevés au monde.

Et ce rapport de l'ONU rappelle le sous-financement de l'aide humanitaire. Les besoins sont estimés à 1,4 milliard de dollars pour 2026. Une somme qui ne permet de cibler que les 7 millions de Congolais les plus vulnérables, alors que 15 millions de personnes ont en réalité besoin d'aide.

Pour y faire face, le nouveau patron de la Monusco, la mission onusienne en République démocratique du Congo, est en ce moment en visite à Goma. Cette ville de l'est du pays est sous le contrôle depuis plus d'un an du groupe armé AFC-M23 soutenu par le Rwanda voisin. Une visite qui s'inscrit dans le cadre des efforts de mise en oeuvre du cessez-le-feu.