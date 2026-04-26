Congo-Kinshasa: Vaccination contre la polio - L'IMEP salue les efforts de l'UNICEF dans la sensibilisation des communautés

En cette période de la campagne nationale de vaccination, le coordonnateur de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite (IMEP), Ibrahima Koné, s'est déclaré globalement satisfait du déroulement des opérations en République démocratique du Congo.

Dans un entretien accordé ce vendredi 24 avril à Radio Okapi, il a salué l'engagement des bailleurs de fonds, notamment l'UNICEF, dans la sensibilisation des communautés avant et pendant la campagne de vaccination, en particulier dans la province du Haut-Katanga.

« Nous avons rencontré quelques poches de populations réticentes à la vaccination. Toutefois, nous disposons d'une solide expérience en la matière, et nos collègues de l'UNICEF sont de véritables experts sur cette problématique. Ils ont développé un savoir-faire reconnu à travers le monde. Dans l'Initiative d'éradication de la poliomyélite, toutes les agences mutualisent leurs expertises. En ce qui concerne la gestion des refus, l'UNICEF a assuré le leadership et, grâce à son expérience avérée, la quasi-totalité des cas de refus ont pu être résolus », a déclaré Ibrahima Koné.

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Le médecin spécialiste a également encouragé le gouvernement congolais et ses partenaires à maintenir une surveillance accrue, afin d'éviter toute résurgence du virus de la poliomyélite.

Il a félicité les autorités nationales pour leur implication et les a exhortées à poursuivre les efforts, soulignant que la lutte contre la polio ne repose pas uniquement sur les partenaires internationaux.

Selon Ibrahima Koné, les acteurs étatiques et non étatiques doivent s'assurer que tous les enfants sont vaccinés, afin de créer une barrière efficace contre la transmission du virus d'homme à homme.

Il a par ailleurs rassuré la population quant à la qualité des vaccins utilisés, appelant à ne nourrir aucune inquiétude à ce sujet.

Une vaste campagne nationale de vaccination intégrée a été lancée à travers la RDC le 19 avril dernier, visant environ 23 millions d'enfants sur l'ensemble du territoire national.