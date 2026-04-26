Cameroun: Affaire Aïcha Kamoise - Quand la justice camerounaise devient une arme contre les faibles

Une procédure bafouée, un symbole et des millions de Camerounais qui se reconnaissent

L'affaire Aïcha Kamoise n'est pas un fait divers. Elle révèle un mécanisme systémique : la justice camerounaise utilisée comme instrument de pression au service de ceux qui peuvent l'acheter. Ce que la loi prévoit, et ce qui s'est réellement passé, sont deux réalités incompatibles.

Ce que la procédure légale imposait

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Le droit camerounais définit une procédure stricte en cas de plainte. Un plaignant doit déposer formellement sa plainte. L'accusé reçoit une convocation. En cas de refus répété de se présenter, le procureur délivre un mandat d'amener. Alors seulement, une arrestation peut être exécutée.

Dans le cas d'Aïcha Kamoise, aucune de ces étapes n'a été respectée. Elle a été interpellée directement, sans convocation préalable, en violation des garanties procédurales fondamentales. La violation de procédure était manifeste. La libération aurait dû être automatique.

Pourquoi le Cameroun plutôt que la France

Aïcha Kamoise réside en France. Une plainte pour diffamation déposée sur le territoire français aurait suivi une procédure indépendante, transparente et difficilement corruptible. Si les faits reprochés étaient réels et documentés, la justice française aurait agi.

Le choix du Cameroun obéit à une logique différente. La corruption judiciaire se définit ici comme la capacité d'individus fortunés à acheter des décisions de justice, des arrestations et des poursuites, indépendamment de la culpabilité réelle du prévenu. Ce mécanisme transforme le tribunal en prolongement du pouvoir économique.

C'est précisément pour cela que la procédure a été court-circuitée : non par certitude de la faute, mais par certitude de l'impunité.

Un cas emblématique, une réalité quotidienne

L'affaire Aïcha Kamoise est visible parce qu'elle est populaire. Mais les injustices systémiques au Cameroun frappent chaque jour des anonymes : des propriétaires de terrains dépossédés malgré des titres fonciers valides, des commerçants dont les boutiques sont fermées arbitrairement, des fonctionnaires dont les avancements sont bloqués faute de soumission hiérarchique.

Ces victimes silencieuses n'ont pas de communauté mobilisée. Elles subissent sans recours. Le cas Aïcha n'est pas une exception c'est l'exception rendue visible.

Réforme judiciaire ou aggravation institutionnelle

L'affaire alimente une mobilisation citoyenne inédite autour de la question de l'État de droit au Cameroun. Une pétition circule pour exiger des réformes légales. La pression populaire a déjà produit un résultat partiel : la libération provisoire de la blogueuse.

À long terme, le contexte est plus préoccupant. La récente modification constitutionnelle créant un poste de vice-président renforce une architecture institutionnelle déjà critiquée. Si les lois permettant la manipulation judiciaire ne sont pas réformées, les conditions structurelles de ces abus resteront intactes. Les affaires futures suivront le même schéma.

Ce que le peuple camerounais a prouvé et ce qu'il lui reste à faire

La mobilisation collective autour d'Aïcha Kamoise a démontré une réalité politique concrète : quand le peuple se lève de manière coordonnée et durable, il crée une pression que les institutions ne peuvent ignorer indéfiniment. La libération provisoire en est la preuve directe.

Mais la leçon dépasse un cas individuel. Attaquer les injustices systémiques au Cameroun exige de cibler les lois elles-mêmes pas seulement leurs effets. La même énergie mobilisée pour une blogueuse célèbre doit se déplacer vers les réformes structurelles qui protégeraient les anonymes.

La question reste entière : combien d'Aïcha Kamoise inconnues faudra-t-il encore avant que la loi protège les faibles autant qu'elle sert les puissants ?