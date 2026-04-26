Mali: Le ministre de la Défense Sadio Camara tué après une attaque jihadiste

À la suite des attaques menées par des groupes jihadistes le samedi 25 avril, le ministre de la Défense, Sadio Camara, a été tué. Son domicile a été visé par une attaque au camion-kamikaze. Transporté aux urgences après l’explosion, il n’avait plus donné de nouvelles, ce qui avait alimenté diverses rumeurs. Son décès a été confirmé ce dimanche.

Le chef de la junte a, de son côté, été évacué de sa résidence à Kati après une attaque dirigée contre lui. Aucune déclaration officielle n’a été faite à ce stade.

Par ailleurs, des représentants de la rébellion touareg ont indiqué dimanche avoir conclu un accord permettant le retrait des soldats russes de l’Africa Corps de la ville de Kidal, dans le nord du Mali, qu’ils affirment désormais contrôler entièrement.

Des affrontements ont repris le même jour à Kidal entre la rébellion touareg, appuyée par des combattants du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), affilié à al-Qaïda, et l’armée malienne, soutenue par des éléments russes.

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Selon la rébellion touareg, les mercenaires russes de l’Africa Corps ont quitté le Camp 2 de Kidal sous escorte. Un habitant de la ville a déclaré à l’AFP avoir observé le départ d’un convoi militaire, sans pouvoir en préciser les circonstances. Il a également indiqué que les combattants des mouvements armés occupaient désormais les rues de Kidal.