Mali: Le ministre de la Défense Sadio Camara tué après une attaque jihadiste

26 Avril 2026
allAfrica.com
Par Mame Maïmouna Sy

À la suite des attaques menées par des groupes jihadistes le samedi 25 avril, le ministre de la Défense, Sadio Camara, a été tué. Son domicile a été visé par une attaque au camion-kamikaze. Transporté aux urgences après l’explosion, il n’avait plus donné de nouvelles, ce qui avait alimenté diverses rumeurs. Son décès a été confirmé ce dimanche.

Le chef de la junte a, de son côté, été évacué de sa résidence à Kati après une attaque dirigée contre lui. Aucune déclaration officielle n’a été faite à ce stade.

Par ailleurs, des représentants de la rébellion touareg ont indiqué dimanche avoir conclu un accord permettant le retrait des soldats russes de l’Africa Corps de la ville de Kidal, dans le nord du Mali, qu’ils affirment désormais contrôler entièrement.

Des affrontements ont repris le même jour à Kidal entre la rébellion touareg, appuyée par des combattants du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), affilié à al-Qaïda, et l’armée malienne, soutenue par des éléments russes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon la rébellion touareg, les mercenaires russes de l’Africa Corps ont quitté le Camp 2 de Kidal sous escorte. Un habitant de la ville a déclaré à l’AFP avoir observé le départ d’un convoi militaire, sans pouvoir en préciser les circonstances. Il a également indiqué que les combattants des mouvements armés occupaient désormais les rues de Kidal.

 

Tagged:
Copyright © 2026 allAfrica.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.