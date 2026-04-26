Congo-Brazzaville: ACPCE - Le budget exercice 2026 s'élève à plus de trois milliards FCFA

25 Avril 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Jean Pascal Mongo-Slyhm

Le comité de direction de l'Agence congolaise pour la création des entreprises (ACPCE) a siégé en session ordinaire, le 21 avril à Brazzaville, pour examiner la gestion de cette structure au titre de l'année 2025 et valider les objectifs de l'année en cours à travers l'adoption de son budget de fonctionnement.

Présidé par Gervais Bouiti-Viaudo, le comité de direction a ainsi arrêté à la somme de 3 milliards 382 millions F CFA en prévision pour le fonctionnement de l'ACPCE cette année avec la priorité de se renforcer dans la sécurité des données des utilisateurs. Une attention particulière a été portée, par ailleurs, dans ce sens sur la situation du personnel de la structure.

Outre le budget annuel de cette année, les administrateurs ont aussi adopté les comptes administratifs et de gestion, le plan de travail annuel budgétaire, le rapport d'activité annuel 2025 et le budget rectificatif de la gestion de l'agence en 2025 qui s'est élevé en recettes et en dépenses à plus de 2 milliards F CFA. Le directeur général de l'ACPCE, Dieu-Merci Emeriand Kibangou, a dressé un bilan exhaustif en ce qui concerne les résultats de l'année écoulée marquée par la création de 5 827 entreprises, une avancée depuis l'existence de l'agence. « L'autre résultat, c'est la possibilité qui est offerte aux Congolais et aux étrangers de créer leur entreprise en ligne partout où ils se trouvent », a-t-il relevé.

Créée sur les cendres du Centre de formalités des entreprises, l'ACPCE a pour mission de faciliter et de simplifier les formalités administratives des entreprises en ce qui concerne la création des entreprises, permettant ainsi aux entrepreneurs d'effectuer en lieu unique et sur un même document les déclarations auxquelles ils sont tenus par les lois et règlements. « Aujourd'hui, je pense que tout le monde s'est aperçu que les conditions pour créer une entreprise se sont simplifiées, les délais ne sont pas les mêmes dans toutes les villes mais en moyenne, c'est une semaine », a expliqué le président du comité de direction, Gervais Bouiti-Viaudo.

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